Smart, la regina delle baby diventa Suv: c’è Concept #1

A gennaio 2022 saranno passati esattamente 2 anni da quando smart ha definitivamente abbandonato il motore termico. Dal 2020, infatti, tutte le vetture del brand escono dalla catena di montaggio solo con motori elettrici, soddisfando pienamente le esigenze del cliente tipo, che in media percorre 35 km al giorno, e sposando una linea ecosostenibile. Un’importante novità è però in arrivo ed è stata svelata in occasione del Salone di Monaco. Si tratta della Concept #1, un Suv compatto che proietta smart in un nuovo segmento, portando lo stile e le caratteristiche premium tipiche del marchio su un livello ancora più alto.



Proporzioni equilibrate, sbalzi ridotti, cerchi da 21”, tetto in cristallo, maniglie a scomparsa, apertura delle portiere “ad armadio” (senza montante B) e un concept UI/UX di nuovo sviluppo con intelligenza artificiale, sono solo alcuni dei suoi principali elementi distintivi. Anche le luci giocano un ruolo fondamentale, con fasce di LED davanti e dietro, e un’atmosfera lounge nell’abitacolo, dove pure gli effetti sonori sono stati creati ad hoc. «La nuova smart Concept #1 rappresenta il primo segno della nostra visione di una nuova mobilità sostenibile. È caratterizzata da un design moderno, dotazioni premium e tecnologia avanzata», ha dichiarato Gorden Wagener, chief design officer del gruppo Daimler.