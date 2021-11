Subaru, insieme a Toyota per svoltare. Con la nuova Solterra è rivoluzione

Il 2021 è un anno di svolta per Subaru che, oltre a celebrare 55 anni di vita dei motori boxer e più di 20 milioni di auto a trazione integrale prodotte, lancia una nuova vettura destinata a cambiare il futuro del brand. Si chiama Solterra ed è il primo veicolo globale completamente elettrico nato sulla e-Subaru Global Platform, realizzata in collaborazione con Toyota (con la quale nel settembre 2019 è nata una importante alleanza). Sarà inizialmente disponibile in Giappone, Europa, Cina e USA, a partire dalla metà del 2022, con un design moderno e affilato, e con i pacchi batteria posizionati sotto il pavimento. La tradizione Subaru sarà ovviamente rispettata: ci sarà un sistema evoluto di trazione integrale con motori separati sui due assali, per un’esperienza di guida assolutamente appagante.