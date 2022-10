EV6, il cocktail perfetto. La Kia stato dell’arte dell’auto a batteria che ha vinto il prestigioso “Car of Year”

Elettrico è bello. A tal punto da diventare un instant classic da esporre in un museo. Succede alla Kia EV6, la prima auto per la quale la formula “il successo della critica” non si limita al premio “Auto dell’Anno 2022”, ma riguarda anche uno stile capace di cogliere lo spirito del tempo trovando posto all’interno del Museo dell’Automobile di Torino. È la prima volta che un’auto asiatica viene esposta in uno spazio così prestigioso e in una città che ha fatto la storia dell’automobile e del design. Ma proprio questo è l’ulteriore testimonianza di una caratura nuova e diversa per un marchio che guarda e si fa guardare dal mondo in un modo diverso. E non solo per il suo stile.

La EV6 è infatti la prima auto di Kia basata sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) nativa per auto elettriche e dotata delle tecnologie più avanzate come l’architettura a 800 Volt e l’inverter al carburo di silicio, finora viste insieme solo su auto da competizione o appartenenti a fasce di prezzo ben più alte. A queste va aggiunto il sistema di ricarica bidirezionale che, oltre a scambiare energia con la rete (V2G), permette anche di trasformare la vettura in una powerbank con le ruote da 77,4 kWh, capace di incamerare 100 km di autonomia in 4 minuti e mezzo dalle colonnine ad alta potenza oppure di alimentare dispositivi esterni (V2L) e ricaricare altre vetture o biciclette fino a 3,6 kW di potenza. Il tutto vestito con un stile forte, personale e proporzioni che sono figlie di una struttura innovativa che mette insieme la forma e la funzione, rappresentata in questo caso dall’abbondante spazio interno. Nei 4,68 metri della coreana infatti offre un abitacolo molto ampio, soprattutto per le gambe di chi siede dietro grazie al passo di ben 2,9 metri e alla distanza tra i sedili e al pavimento piatto.

A questo si aggiungono il bagagliaio posteriore la cui capacità va da 490 a 1.300 litri e il “frunk” anteriore da 52 litri (20 litri per le versioni a trazione integrale con il doppio motore). Anche qui tecnologia, stile e attenzione all’ambiente trovano una bella sintesi in una strumentazione composta da due schermi da 12,3” allineati su un’unica superficie ricurva e dall’head-up display a realtà aumentata. Il sistema infotelematico si aggiorna over-the-air e ha la navigazione in cloud mentre un piccolo pannello multifunzione a sfioramento permette di controllare climatizzazione e impianto audio. Per il comfort, tutti i sedili sono riscaldati, quelli anteriori anche ventilati e dotati di una speciale funzione relax da fermo inoltre sono rivestiti in materiale riciclato e in pelle vegana. La sicurezza, già certificata 5 stelle EuroNCAP, conta su dispositivi di assistenza che permettono la guida autonoma di livello 2 e permettono di evitare situazioni di pericolo, anche quella di aprire le portiere se stanno arrivando altri veicoli. Per parcheggiare nel modo più comodo e sicuro, c’è anche un sistema automatico comandabile dall’esterno della vettura.

A completare l’atmosfera raffinata che si respira sulla EV6 ci sono la consolle centrale a isola che ospita comodi vani portaoggetti, la piastra di ricarica per lo smartphone e anche la manopola per la selezione del programma di marcia (N, R, D e P). Il guidatore ha a disposizione tre programmi di guida e ben 6 livelli di recupero dell’energia, tra cui uno adattivo e un altro che permette di guidare con il solo pedale dell’acceleratore. La versione a motore posteriore ha 168 kW, accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 s. e ha un’autonomia di 528 km mentre quella a due motori e a trazione scende a 506 km, ma può contare su 239 kW e 605 Nm che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 s. Per ridurre il trascinamento del motore anteriore quando non spinge e massimizzare l’efficienza, c’è un sistema di disinnesto della trasmissione.

Ma la EV6 non è solo un prodotto stilisticamente e tecnicamente raffinato, è anche una serie di servizi che vanno dai 7 anni di garanzia, assistenza stradale e servizi telematici fino alla ricarica con Kia Charge, nei livelli Easy e Plus. La prima formula è più flessibile, la seconda è invece un abbonamento che assicura le migliori tariffe in oltre 260mila colonnine sparse in tutta Europa. Se invece si ha bisogno di rifornirsi spesso dalla rete ultrafast Ionity ricaricando la vettura dal 10% all’80% in 18 minuti, si può optare per due formule: Power a 13 euro al mese pagando 0,29 euro al kWh o Access a 4,5 euro mensili pagando 0,52 euro/kWh. Il listino parte da 55.450 euro.