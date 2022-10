Kia EV6 GT, l'auto da famiglia ora è una supercar: zero emission, accellera 0-100 in 3,5"

Come il dottor Jekyll e mr.Hyde. Ricordate quel romanzo di fine ‘800 che parlava della doppia personalità del protagonista, una mite ed una mostruosa? Beh, la Kia EV6 – l’auto elettrica che ha conquistato il titolo di Auto dell’Anno 2022 – nella cattivissima versione GT potrebbe richiamare alla mente il dualismo di quel romanzo. La GT è una versione più estrema e superpotente della crossover elettrica lanciata sul mercato l’anno scorso. Mantiene la maggior parte delle caratteristiche estetiche e soprattutto l’originale design da crossover slanciato che ha fatto la fortuna di quest’auto. Ma ci aggiunge un elemento fondamentale: la potenza bruta. Se diciamo brutale non esageriamo perché la Kia EV6 GT eroga ben 585 cavalli, una potenza superiore a quella di una Ferrari 458. una supercar che era il simbolo assoluto di potenza pura e brutalità lo scorso decennio.

Ci si può chiedere che senso abbia una cavalleria così elevata su un’automobile elettrica che per forma e destinazione d’uso appartiene alla categoria delle berline e non è certo una coupé supersportiva. Si potrebbe semplicemente dire che si tratta di un esercizio tecnologico. In realtà la motivazione andrebbe inquadrata in un contesto più ampio: esplorare le nuove opportunità che la propulsione elettrica consente sia ai progettisti che agli utilizzatori dell’automobile di domani. La potenza bruta della Kia EV6 GT ci rende l’idea della relativa facilità con cui la tecnologia elettrica ci permette di arrivare a limiti che un tempo erano considerati inavvicinabili per una normale automobile. Con i tradizionali motori termici per avvicinare la soglia dei 600 cavalli serviva un propulsore che fosse un capolavoro di metallurgia industriale, sia come tecnologia che come complicazione: plurifrazionato, di grande cilindrata e capace di girare ad elevato regime, sovralimentato. Oggi con la propulsione elettrica diventa tutto molto più semplice: basta montare sull’auto due motori elettrici più potenti, sempre composti come tutti gli altri da un rotore e da uno statore, ma semplicemente in grado di generare un maggior numero di kilowatt. Ed il risultato è raggiunto. Più facilmente, a costo più basso, con meno complicazioni tecniche.

Nella fattispecie per passare da una normale Kia EV6 alla versione GT è bastato sostituire i due motori elettrici da 229 cv sull’asse posteriore e 96 cv sull’asse anteriore della versione AWD con due motori elettrici più potenti. Sulla GT c’è un propulsore da 218 cavalli posizionato all’anteriore e uno da 367 cavalli al posteriore. Il totale fa appunto 585 cavalli con una coppia motrice mostruosa di ben 740 Nm. Che è il valore che il guidatore della Kia EV6 GT avvertirà di più perché la coppia motrice in un’automobile è proprio quella forza fisica che ti schiaccia la schiena al sedile quando acceleri a fondo. Infatti la Kia EV6 GT dichiara prestazioni sullo scatto da fermo degne di una supersportiva: 3,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Meglio di una Porsche Carrera 4 GTS tanto per fare un paragone. Con la differenza che qui siete seduti in un abitacolo spazioso e confortevole con sedili per cinque passeggeri e non incapsulati nello stretto cockpit di una supercar estrema. Proprio questo è il senso della Kia EV6 GT: combinare prestazioni esaltanti con una buona autonomia per viaggiare in una modalità first class pienamente immersi in un comfort premium. Un impiego trasversale a tutto campo, da vera granturismo. Ovviamente la EV6 GT è stata perfezionata in diversi aspetti per venire incontro ad esigenze di guida più elevate vista la maggior potenza a disposizione: quindi troviamo ruote di grande diametro da 21”; un differenziale a slittamento limitato elettronico (e-LSD) che garantisce la massima trazione e stabilità grazie alla gestione automatica della coppia tra le ruote con maggiore aderenza; l’impianto frenante è stato adeguato con dischi da 380 mm davanti e 360m dietro; la taratura dello sterzo è stata ricalibrata e c’è un tuning specifico sulle sospensioni a controllo elettronico (sistema ECS) che hanno incrementato la reattività garantendo una risposta più rapida in ogni circostanza.



La Kia EV6 GT è costruita sulla stessa piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) delle altre auto elettriche del gruppo Hyundai-Kia; la grande batteria agli ioni di litio è alloggiata sotto il pianale ed ha una capacità di 77,4 kWh. Ma c’è un altro particolare che rende unica la versione GT rispetto alle sorelle meno potenti della famiglia EV6: il sistema di ricarica a 800 volt. Questo significa ricariche di corrente più rapide, tanto che la GT presso le colonnine veloci riesce a ricaricarsi dal 10% all’80% in appena 18 minuti. L’autonomia garantita è di oltre 400 km, più che sufficienti per dar modo alla Kia EV6 GT di svolgere il suo ruolo di perfetta granturismo veloce per lunghi viaggi a ritmo sostenuto.