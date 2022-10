Kia EV9, il Suv cambia prospettiva: grande sì, ma anche agile e bello

Le showcar nascono per stupire, ma anche per accompagnare i clienti nella transizione verso la mobilità green del futuro. Per Kia è un tuffo nell’innovazione spinta il Concept EV9 presentato all’ultimo Salone di Los Angeles. Un progetto spettacolare di grande Suv nato sull’onda del successo riscontrato dalla EV6, eletta “Auto dell’Anno” e premiata anche dal mercato. Ora arriva la “sorellona”. Dalla visione onirica di quel prototipo è nata EV9, uno sguardo reale sulla direzione futura che il brand coreano ha intrapreso. L’obiettivo primario era proprio trasformare l’originale concentrato di design e tecnologia, volutamente esagerato, nella seconda vettura elettrica del nuovo corso Kia.

Da EV9 Concept è stato così ricavato un modello d’avanguardia che sarà in vendita (anche in Europa) nel primo trimestre 2023, capace di combinare in un’unica proposta uno stile di rottura, un abitacolo futuristico dai contenuti innovativi e personalizzabili e naturalmente un avanzato sistema di propulsione elettrica per prestazioni molto competitive. «Concept EV9 è un’altra tappa fondamentale del viaggio straordinario intrapreso dal brand», ha spiegato Karim Habib, responsabile del Global Design Center. «Nel prototipo abbiamo evidenziato come il concetto di Suv possa evolvere per assumere un ruolo strategico nell’era della nuova mobilità. E la vettura di serie ripercorre lo stesso filone».

Nella “trasformazione” da showcar a concetto reale sono stati salvaguardati tutti i principali punti di forza del progetto, a partire da uno spazio interno ampio e minimalista collocato su una base tecnica innovativa e molto tecnologica. Immutate anche le proporzioni, che esaltano l’impatto e l’imponenza del veicolo su strada con una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri (la showcar misurava 4.930 millimetri, per una larghezza di 2.055, un’altezza di 1.790 e un passo di 3.100). Sotto il profilo del design, EV9 erediterà molti stilemi della EV6, con l’iconico frontale Tiger Face reinterpretato per la mobilità elettrica e un frontale in tinta con la carrozzeria arricchito da una griglia con display a “nuvola di stelle”. Le vetture di pre-serie utilizzate per i primi test stradali, con carrozzeria ancora camuffata, hanno già svelato qualche segreto della EV9. Come il Concept, il maxi-Suv in arrivo sul mercato proporrà un body squadrato e muscoloso, con linee tese e passaruota dalla forma geometrica.

Nel frontale spiccano gruppi ottici molto caratterizzanti con luci diurne verticali, mentre le posteriori a boomerang sono unite da un sottile Led. Ogni dettaglio è concepito per esaltare la natura high-tech del nuovo Suv. Attraverso un sistema di ricarica rapida basteranno 30 minuti rigenerare la batteria dal 10% all’80%, con autonomia totale che dovrebbe raggiungere 480 chilometri. Del modello di serie non sono ancora note le caratteristiche tecniche, tuttavia è conclamata la versatilità offerta dalla sua raffinata piattaforma modulare E-Gmp. Kia ha sottoposto EV9 a test rigorosi presso il centro di ricerca e sviluppo di Namyang, in Corea. Lo sviluppo è durato 44 mesi con l’obiettivo dichiarato di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, prestazioni, autonomia e dinamica di guida.

Le prove finali sono state compiute su percorsi di vero off-road per vetture con trazione integrale, compreso un test di guado in acque profonde per garantire massima affidabilità ed efficienza anche in condizioni estreme. L’handling ad alta velocità e i circuiti a ridotta aderenza hanno inoltre consentito la verifica delle prestazioni e della tenuta di strada per garantire il meglio in termini di sicurezza e feeling di guida. Parecchie raffinatezze del Concept EV9 verranno riproposte sul modello di serie. Tra le più intriganti offerte dalla showcar, si segnalano gli schemi sequenziali che creano una luce di benvenuto per il conducente e posizionano correttamente il fascio luminoso durante la marcia, ma anche un grande tetto panoramico antiriflesso che si auto-regola in base all’umore dei passeggeri. La superficie del cofano prevede inoltre pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell’energia elettrica. Per un’aerodinamica ottimale, ecco mancorrenti retrattili sul tetto e un sistema di telecamere al posto dei convenzionali retrovisori esterni. L’interno è stato concepito come una scenografica lounge di prima classe. Un display interattivo ultra-wide da 27” ha il compito di collegare Concept EV9 al mondo virtuale, fungendo anche da centro nevralgico per tutte le esigenze di conducente e passeggeri (dai media al climatizzatore, alle funzionalità di comfort). Lo spirito futuristico dell’abitacolo nella showcar caratterizza anche il volante a scomparsa reinterpretato e inserito nella plancia: questa opzione però nella EV9 di serie certo non ci sarà. Non è ancora tempo di guida totalmente autonoma.