XCeed, l’elettrificazione accelera: la nuova Kia è ricaricabile

Nazionalità coreana, design europeo, costruzione slovacca, forme da crossover sportivo, motori e tecnologia d’avanguardia. È l’identikit della nuova Hyundai XCeed, in pratica il restyling del fortunato modello di segmento C già venduto in oltre 120.000 unità in Europa e ora pronto a rilanciarsi con contenuti innovativi che ne fanno un’auto di assoluta avanguardia: non solo per lo stile, capace di esaltare contemporaneamente la funzionalità di un crossover compatto e il fascino di una silhouette da coupé, ma anche per gli aggiornamenti dedicati alla connettività, all’infotaiment, alla sicurezza, con il supporto di sistemi di assistenza alla guida di ultimissima generazione. Il risultato di tanto impegno profuso su più fronti è un’auto dalle forme accattivanti, con il valore aggiunto di una gamma motori di assoluta avanguardia, che comprende avanzati sistemi mild e plug-in hybrid, senza dimenticare GPL e diesel. Se a tutto ciò aggiungiamo la nuova variante GT Line, la più ricca e dotata della gamma, votata alla sportività, si avrà chiaro il quadro di un modello con le carte in regola per sfidare i migliori prodotti giapponesi, tedeschi, francesi, italiani, tradizionali concorrenti nella fascia di mercato compresa tra 4 e 4,5 metri.



Con 4.395 mm la Kia XCeed è 85 mm più lunga della Ceed berlina a 5 porte da cui deriva, e 120 mm più compatta della Sportage. Rispetto a quest’ultima, il tetto è più basso di 155 mm e il lunotto è spiovente. Spicca il cofano relativamente lungo, mentre la linea del tetto enfatizza l’aspetto dinamico. Ciò detto, l’altezza da terra è di ben 184 mm (44 più della Ceed berlina a 5 porte): utile per superare fondi insidiosi, tuttavia vale la pena ricordare che la XCeed è una trazione anteriore e non è prevista una variante 4x4. Lo spazio interno è adeguato alle esigenze dell’automobilista medio, con la posizione di guida un po’ rialzata, tipica dei crossover, che facilita l’ingresso e l’uscita dalla macchina, e con il vano bagagli con capacità flessibile (da 426 litri fino a 1378 con i sedili posteriori ripiegati). L’abitacolo è rifinito con materiali morbidi al tatto, il cruscotto è in cromo satinato e tra le varie opzioni per i rivestimenti interni non manca la pelle, come sulle auto di classe premium. Infotainment e connettività sono ai vertici della categoria. Nuove le grafiche per i due schermi da 12,3 e 10,25 pollici dedicati al top di gamma (da 5 e 8 pollici sui modelli entry level). Il sistema di navigazione touchscreen da 10,25 pollici è dotato di connessione multipla Bluetooth di serie, che consente di collegare due dispositivi mobili contemporaneamente. Sono standard le funzionalità Android Auto e Apple CarPlay.

Il quadro strumenti da 12,3 pollici è completamente digitale, con display ad alta definizione adeguabile alle tre diverse modalità di guida (eco, normal e sport). Lo schermo multifunzione assicura indicazioni per la navigazione, le informazioni audio, i dettagli sul viaggio, gli avvisi di eventuali guasti. Un’autentica chicca la funzione Sport, che permette di seguire la propria squadra del cuore anche quando si è in movimento, con informazioni in tempo reale e i momenti salienti del gioco aggiornati ogni minuto sullo schermo centrale. Una trovata che può distrarre dalla guida? Forse sì, ma non più di una radio. E poi a sorvegliare su tutto ci sono gli ADAS, sistemi di assistenza alla guida più che mai completi, in grado di neutralizzare distrazioni, colpi di sonno, imprudenze, con interventi automatici sul volante e sui freni, anche a salvaguardia di pedoni e ciclisti. Tra le tante chicche hi-tech, spicca inoltre la capacità dell’auto di ridurre la velocità nelle “safe zone” identificate dal navigatore. Ciò detto, vale la pena ricordare che nella guida lucida e consapevole, esente da errori e distrazioni, la nuova XCeed si distingue per un comportamento dinamico ineccepibile. Ciò grazie anche al Vehicle Stability Management, sistema che monitora la stabilità, capace di intervenire attraverso i freni anche in caso di perdita di aderenza.



La gamma motori è composta dal 3 cilindri 1.0 turbo a iniezione diretta (T-GDi) alimentato a GPL, che fornisce 120 cv e 172 Nm di coppia, dal 4 cilindri 1.5 abbinato a un sistema mild hybrid e al cambio automatico a doppia frizione, che sviluppa 160 cv e 253 Nm di coppia. C’è poi il 4 cilindri 1.6 turbodiesel mild-hybrid da 136 cv/320 Nm, abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all’automatico doppia frizione con 7 rapporti. Non manca l’ibrido plug-in, formato da un 4 cilindri 1.6 a benzina abbinato a un motore elettrico con 60 cv alloggiato nel cambio (6 marce doppia frizione) e alimentato da una batteria da 8,9 kWh, per una potenza di sistema di 141 cv/265 Nm. L’autonomia in modalità elettrica è di 48 km nel ciclo misto, equivalenti a 60 km di guida in città. La nuova Kia XCeed è disponibile già da settembre con prezzi compresi tra 27.500 e 42-300 euro. Come tradizione in casa Kia, la garanzia è per 7 anni/150.000 km.