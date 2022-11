Alfa Romeo alza i target: dopo Stelvio scala Tonale per un futuro sempre più green

Da zero a zero. È lo slogan con cui Alfa Romeo affronta la più grande trasformazione della propria storia, di cui la nuova Tonale rappresenta il primo passo. Una trasformazione partita nel 2022 che si concluderà nel 2027.

Ma di che si tratta? Della svolta “elettrica” del biscione. Simboleggiata appunto dallo slogan “da zero a zero”. Da zero elettrificazione a zero emissioni. Il primo zero si riferisce proprio all’assenza – fino al 2021 - di vetture Alfa Romeo elettrificate nella gamma modelli.

Nella primavera 2022 la prima svolta: il lancio della Alfa Tonale hybrid, il Suv compatto segmento C da 4,53 metri spinto da un motore turbo a geometria variabile da 160 cavalli mild hybrid con un motorino elettrico a 48v alloggiato nella scatola del cambio. Lo step successivo è di questi giorni: si tratta del debutto della Tonale plug-in hybrid, la prima Alfa Romeo con motore termico-elettrico e batteria ricaricabile con la spina. Sarà il modello di punta dell’offensiva elettrificata di Alfa per l’intero 2023. Ha un motore 4 cilindri 1,3 litri ibrido plug-in da 280 cavalli complessivi (180 cv dal motore termico e 122 cv da quello elettrico) ma altamente efficiente: 26 grammi di CO2 per km. Con 69 km di autonomia in solo elettrico. Nel 2024 nuova tappa: arriverà la prima Alfa Romeo che avrà sotto il cofano un motore ibrido oppure uno completamente elettrico. Ma di che Alfa si tratterà? Notizie ufficiali non ci sono. Però qualcosa si può ipotizzare: si sa che Alfa sta lavorando sul progetto di un Suv compatto del segmento B, più piccolo della Tonale, attorno ai 4,20/4,25 metri.



In origine quest’auto avrebbe dovuto chiamarsi Brennero, in omaggio a un passo alpino. Poi si è deciso di abbandonare questa denominazione per un termine più direttamente collegato alla storia Alfa. Sarà questa la nuova Alfa Romeo disponibile a scelta con propulsione ibrida oppure full electric? È probabile di sì. L’anno successivo, il 2025, arriverà invece la prima Alfa soltanto elettrica: sarà un modello ad elevata performance esclusivamente a batteria. Nel 2027 infine spariranno i motori termici: l’intera linea di modelli Alfa Romeo diventerà soltanto elettrica. A quel punto Alfa potrà sì vantare una gamma di vetture a zero emissioni di CO2. Il secondo “zero” della road map potrà dirsi raggiunto.