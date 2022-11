Audi, un trampolino per la fase due. I Quattro Anelli lanciano la Q8 e-tron, il secondo step del grande Suv a batterie

Audi è già un bel passo avanti. Mentre la maggior parte dei costruttori automobilistici ha elettrificato la propria gamma soprattutto con motorizzazioni ibride, la marca dei quattro anelli è andata oltre: è già ampiamente full electric. Sia sulle strade che nelle competizioni. Una grossa percentuale dei modelli Audi sul mercato, infatti è già 100% elettrica. L’ultima di queste è la Q8 e-tron il Suv elettrico taglia large disponibile sia con carrozzeria normale, più squadrata e capiente, che in versione Sportback, cioé simil-coupé con la coda più slanciata. Con la Q8 e-tron diventano ben sei i modelli full electric in gamma di Audi, tutti identificati dal sottomarchio “e-tron”. Si va dal Suv medio-compatto Q4 sia con carrozzeria normale che Sportback (4,59 metri), alle due coupé quattro porte ribassate e sportive, rispettivamente la e-tron GT e la RS; quest’ultima è anche l’Audi elettrica più potente sul mercato: 646 cavalli.

Le ultime due arrivate, le nuove Q8 e-tron normale e Sportback, invece sono quelle che garantiranno la maggiore autonomia fra le Audi full electric: 600 km dichiarati nel ciclo di omologazione WLTP, che significa almeno 500 km “veri” e reali nell’uso di tutti i giorni. Le Q8 e-tron e Q8 Sportback non sono però in realtà auto completamente inedite, ma rappresentano la seconda generazione della prima Audi full electric lanciata quattro anni fa.

All’epoca quel Suv Audi si chiamava semplicemente e-tron perché questa era la denominazione scelta dal costruttore tedesco per la propria auto elettrica. Negli anni però la gamma si è allargata e il nome e-tron è stato accoppiato a una sigla diversa volta per volta (Q4, RS, GT) generando non poca confusione. Così i tedeschi hanno razionalizzato le denominazioni e in occasione del restyling della e-tron hanno marchiato l’auto anche col nome Q8, in riferimento alla famiglia di Suv taglia large.



L’Audi Q8 e-tron normale e Sportback però non è un semplice rivisitazione estetica di metà vita della e-tron: il Suv è stato sottoposto a una profonda trasformazione sia meccanica che elettronica che ne ha stravolto sia i connotati che l’efficienza. Motori elettrici più efficienti, batteria di capacità superiore, maggiore potenza di ricarica e aerodinamica migliorata hanno portato a un incremento dell’autonomia di oltre 150 km nelle varie versioni. La Q8 e-tron d’ingresso è la 50 quattro che sviluppa 340 cavalli e una coppia maggiorata a 664 Nm; la versione 55 quattro eroga invece 408 cv. L’accelerazione 0-100 km/h dichiarata è 8 decimi più rapida di prima: 6” e 5”6 rispettivamente. L’adozione di batterie di maggior capacità – da 95 kWh e addirittura 114 kWh (24 e 19 kWh in più rispetto al vecchio modello) – ha permesso di estendere drasticamente l’autonomia che ora supera di ben 150 km la percorrenza dei vecchi modelli: 504 km per la 50 e-tron con batteria più piccola e 600 km per la 55 e-tron con accumulatori più grandi. Migliorati anche la velocità di ricarica, ora con charger a 170 kW, il sistema di sospensioni pneumatiche adattive e pure l’aerodinamica con ritocchi che hanno permesso di ridurre il Cx a 0,27. I prezzi della Q8 e-tron partono da 79.900 in su.

Di sicuro poi nell’evoluzione tecnologica dei prossimi modelli elettrici, Audi sfrutterà il know-how che gli verrà dalla sua coraggiosa partecipazione al Dakar Rally con un prototipo elettrico che non a caso si chiama RS Q e-tron come i Suv stradali. Il marchio tedesco nel gennaio 2023 prenderà parte per la seconda volta al raid africano (che si corre in Arabia Saudita) con un’auto full electric spinta da due motori da 392 cv complessivi. Ma dovendo viaggiare un giorno intero fra le dune di sabbia ad elevate velocità e non essendoci colonnine di ricarica nel deserto, Audi ha dovuto risolvere un problema non da poco per non restare a secco. La soluzione è che le batterie del prototipo RS Q e-tron si ricaricano mediante un motore termico che gira a velocità costante per generare elettricità, non per muovere le ruote.