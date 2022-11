Fiat, la 500e accelera: sbarca negli Stati Uniti. Ed arriva anche la 500e Abarth

È da un bel po’ che Fiat non propone novità. Solo aggiornamenti e qualche iniziativa destinati a tenere viva la domanda, che rimane vivace nel segmento delle citycar, con Panda e 500 che rimangono al top del mercato italiano. In questo scenario la 500 s’impone come il modello trainante della transizione ecologica: nel deprimente mercato dei veicoli “full electric” risulta infatti la più venduta nella Penisola. Un exploit che trova riscontro anche sul mercato europeo e che ha convinto Stellantis a fare un ulteriore passo avanti: il Ceo della Fiat Olivier François ha annunciato infatti che dal 2024 la 500e verrà commercializzata anche in Nord America.

Intanto è pronta la 500e Abarth, gioiellino sportivo che somma alle emissioni zero le prestazioni assicurate da una batteria da 42 kWh accoppiata a un motore elettrico, per un totale di 113,7 kW/155 cavalli. Accelerazione 0-100 in 7 secondi, 155 km/h la velocità massima, 35 minuti per caricare l’80% dell’energia, solo 5 minuti per caricare quanto basta a muoversi in città (40 km). Tra le chicche della versione speciale “Scorpionissima” un suono artificiale che simula quello della mitica marmitta Abarth. Ordinabile da febbraio a 43.000 euro.