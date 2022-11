Ford, decolla Pro: l'Electric SuperVan è il portabandiera

Ogni rivoluzione ha bisogno dei suoi simboli e la nuova divisione Ford Pro, dedicata ai veicoli commerciali e ai servizi ad essi collegati, ha due imperativi: diventare tutta elettrica e correre ancora più forte degli altri sul mercato come è accaduto in Europa negli ultimi 7 anni. Per questo il simbolo ideale è l’Electric SuperVan, un furgone a emissioni zero dalle prestazioni mostruose grazie ai suoi 4 motori capaci di sprigionare complessivamente 2.000 cv e 1.800 Nm per una velocità massima di oltre 320 km/h e uno 0-100 km/h in meno di 2 secondi.

Ma non si tratta semplicemente di un dragster poiché la sua aerodinamica, ispirata alla GT che ha vinto la 24 Ore di Le Mans di categoria nel 2016, garantisce una deportanza di ben 500 kg.

Anche il telaio tubolare, i freni Alcon e gli pneumatici slick Avon parlano di corse anche se per molto altro il SuperVan mantiene solidi legami con la produzione di serie come il grande schermo al centro della plancia, preso direttamente dalla Mustang Mach-E, e la scocca che è quella del nuovo E-Transit Custom, pronto ad affiancare l’E-Transit nel 2023 mentre l’anno successivo sarà la volta del E-Transit Courier. Ovviamente, per ognuno di essi ci saranno le corrispondenti versioni Tourneo dedicate ai passeggeri, così come per le vetture sono attese tante novità che porteranno l’Ovale Blu ad avere in listino nel 2030 solo modelli elettrici. E visto che di simboli e di mezzi commerciali parliamo, vale la pena ricordare che con la versione Lightning è diventato elettrico anche il pick-up F-150, il veicolo più venduto in assoluto negli Usa da 40 anni filati. Alla luce di tutto questo, l’Electric SuperVan assume un significato più chiaro, ancora di più pensando che nel passato ci sono stati altri tre SuperVan. Il primo nel 1971 ed era un Transit con il V8 derivato dalla GT 40 vincitrice 4 volte a Le Mans, seguito nel 1984 dal Mk2 con 590 cv fino al Mk3 del 2003 che montava il V8 Ford-Cosworth DFV di Formula 1. Mezzi che uniscono, in modo spettacolare, tecnologia, emozione e tradizione guardando al futuro attraverso la loro tecnologia e le loro prestazioni, pronte a trasformarsi in benefici per ogni automobilista, come voleva il fondatore Henri Ford.