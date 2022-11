Jeep, l'avventura nella natura. La casa Usa svela la sua “piccola”. Avenger è la prima zero emission del brand

Dal fango e dalle rocce all’elettrico. La Jeep ha deciso di elettrificare il proprio futuro senza rinunciare però all’immagine di fuoristrada, tempo libero e avventura che identifica il marchio fin dalla nascita, nel 1941. L’ambizioso piano prevede che entro sette anni – nel 2030 - tutte le Jeep vendute in Europa e la metà di quelle commercializzate in Usa siano 100% elettriche. L’elettrificazione di Jeep, insomma, iniziata con i veicoli ibridi 4xe – sigla che simboleggiava la trazione integrale con l’apporto del motore elettrico – prosegue a grandi passi, tanto che il marchio Usa ha già pianificato il lancio da qui al 2025 di quattro fuoristrada completamente elettrici. La prima di queste nuove Jeep è già tra noi da pochissimi giorni: si tratta della Avenger che è stata lanciata sul mercato proprio a novembre e viste le sue grandi qualità si è subito conquistata una posto fra le sette finaliste per il premio Auto dell’Anno che sarà assegnato a gennaio.



La Avenger è un Suv di taglia compatta lunga appena 4,08 metri e assomma tre primati assoluti: è la prima Jeep completamente elettrica. Poi è la Jeep più piccola di tutta la gamma che va dai 408 cm della stessa Avenger ai 545 cm della Grand Wagoneer; infine è la prima Jeep della storia progettata, disegnata e costruita in Europa invece che negli Stati Uniti. La Avenger viene assemblata nella fabbrica polacca di Tychy, dove un tempo si realizzava la Fiat 500 e l’autore delle forme così morbide e seducenti è niente di meno che un designer italiano: Daniele Calonaci. Che nella nuova Avenger ha messo tutti i concetti stilistici tipici del brand Jeep interpretandoli però in una maniera più moderna e armoniosa. La Avenger infatti perde quelle caratteristiche forme squadrate e un po’ rustiche che erano tipiche di ogni Jeep, per adottare un design più morbido e arrotondato. Più al passo coi tempi e più adatto anche a un pubblico giovanile e urbano. Ma il suo punto di forza è la propulsione elettrica. Poiché il marchio Jeep appartiene al gruppo Stellantis, la Avenger sfrutta il powertrain elettrico di famiglia ma evoluto con tecnologie di seconda generazione: fra queste un motore elettrico evoluto rispetto alla 208, che sviluppa 156 cavalli (20 cv in più della Peugeot) e fa uso di una batteria di densità superiore con una capacità di 54 kWh.

Grazie al motore e all’ottimo coefficiente di penetrazione aerodinamica della sua carrozzeria arrotondata, la Jeep Avenger possiede un’elevata efficienza. Che si traduce in un miglioramento sostanziale dell’autonomia complessiva rispetto alle cugine francesi Peugeot e Citroen costruite sulla stessa piattaforma. Jeep dichiara 400 km di autonomia, una percorrenza elevata per un’auto di taglia così ridotta. Addirittura nella guida soltanto urbana, dove le batterie si ricaricano ad ogni decelerazione e frenata, la Avenger riesce a prolungare la propria autonomia a ben 540 chilometri.

Una caratteristica determinante per un’auto destinata soprattutto all’utilizzo cittadino. Notevole il fatto che la Avenger, nei suoi appena 408 cm di lunghezza, riesca ad offrire comunque una elevata abitabilità anche per cinque passeggeri. La Avenger è un’auto a trazione anteriore ma riesce a districarsi bene anche nel fuoristrada leggero grazie agli sbalzi ridotti e a una luce a terra abbastanza elevata. Ma per gli amanti del fuoristrada più impegnativo il prossimo anno arriverà anche una Avenger 4x4 in grado di arrampicarsi ovunque grazie al potenziamento di alcune caratteristiche tipicamente fuoristradistiche: angoli di attacco di 21 gradi e di 34° di uscita; altezza da terra di 20 cm.

Dopo la Avenger il passo successivo di Jeep sul fronte elettrico saranno due modelli inediti: a fine 2023 una vettura fuoristrada estrema di nome Recon che possederà caratteristiche esclusive per l’off road come la tecnologia elettrica per il blocco degli assi; nel 2024 il Wagoneer S, un maxiSuv con propulsione elettrica, trazione integrale, motori da 600 cv complessivi e autonomia di 650 km.