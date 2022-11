Koelliker, l'imperatore dei marchi emergenti. Molto ampia l'offerta di auto e veicoli commerciali

Spalle forti e storia lunga per guardare al futuro. Koelliker è questo dal 1950 portando sul mercato italiano marchi che oggi sono diventati grandi e famosi. Oggi ha intenzione di continuare a fare quello che ha sempre fatto: proporre sul mercato italiano altri nuovi brand che guardano alla mobilità di domani offrendo una gamma di prodotti e servizi quanto più ampia possibile. La prima ad arrivare è la Seres con la sua S3, Suv elettrico lungo 4,38 metri con potenza di 120 kW e batteria da 53,6 kWh per un’autonomia di 329 km.

Seguirà la più grande S5 che avrà potenze fino a 510 kW per prestazioni da supercar (0-100 km/ in 3,5 s.) e anche una versione con range extender. Altro arrivo dalla Cina è il marchio Aiways con la U5, crossover lungo 4,68 metri da 150 kW con batteria da 63 kWh per un’autonomia di 410 km e la possibilità di averlo anche in abbonamento mensile, in nome della flessibilità finanziaria che Koelliker si ripromette di offrire. Sulla stessa architettura si basa anche la U6, suv coupé con un’aerodinamica da primato (cx di 0,248) la cui presentazione è attesa entro l’anno. Nella proposta di Koelliker ci sono anche veicoli destinati ad un utilizzo professionale, a cominciare da quelli di Maxus, marchio del gruppo Saic che offre il piccolo eDeliver 3, disponibile in due lunghezze con capacità fino a 6,3 m3 e autonomia di 342 km, e il più grande eDeliver 9 che offre invece una cubatura fino a 12,3 m3 e una capacità fino a 1.200 kg, tre batterie (51,5, 72 o 88,5 kWh) per un’autonomia di 350 km mentre la versione Chassis Cab l’ha da 65 kWh.

Nel portafoglio dell’azienda milanese ci sono anche altre due soluzioni molto interessanti per chi ha bisogno di veicoli da lavoro ad emissioni zero. La prima viene sempre dalla Cina ed è il Wuzheng 3MX, un veicolo a 3 ruote disponibile in più allestimenti con una capacità di carico di 1.000 kg e una batteria da 20,7 kWh, che può essere ricaricata dal 20% all’80% in 4,5 ore e gli basta per 180 km. L’altra soluzione invece arriverà a breve dalla Germania ed è l’aCar, un piccolo mezzo commerciale costruito dalla Evum Motors dotato di trazione 4x4 e che sarà disponibile in quattro diverse configurazioni (telaio cabinato, pick-up, cargo box e cassone ribaltabile) con capacità di carico fino a 1.100 kg e tre differenti pacchi batterie per un’autonomia fino a 200 km. Presto arriverà anche il T90, un pick-up elettrico che promette di essere unico nella sua classe. E potrebbe non essere finita qui, non solo per i prodotti, ma soprattutto per i servizi che, insieme all’elettrificazione, sono l’anima della nuova mobilità.