Opel, premio per Astra la ricaricabile emergente. Si aggiudica per la terza volta di seguito il “Volante d’Oro”

Premiata per la terza volta di seguito con il “Volante d’Oro” (dai lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag e dalla giuria degli esperti) come migliore auto fino a 50.000 euro, la Opel Astra (berlina e Sport Tourer) continua a rubare la scena grazie ai suoi contenuti all’avanguardia e al perfetto equilibrio tra design, abitabilità, tecnologia e qualità offerta. Con la sua nuova motorizzazione ibrida plug-in, compie un ulteriore passo verso li futuro. Grazie a una potenza di 133 kW/180 cv e una coppia di 360 Nm, si rivela performante ed efficiente allo stesso tempo (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP: 1,1-1,0 l/100 km, emissioni di CO2 24-23 g/km). Accelera da zero a 100 km/h in 7,6 secondi e garantisce un’autonomia in modalità elettrica di 60 km.



L’altra grande attuale protagonista di Casa Opel, restando in tema green, è la Mokka-e, versione a zero emissioni del Suv compatto. La sua batteria da 50 kWh si trova sotto il piano della vettura, a tutto vantaggio della dinamica di guida e dello spazio a disposizione per passeggeri e bagagli. E garantisce 342 km di autonomia (WLTP). Quanto alle performance, il suo motore elettrico dispone di 100 kW di potenza, corrispondenti a 136 cv e 260 Nm di coppia.

Francesco Irace