Il Rinascimento Lancia: nuovo logo e un concept futurista. “Pu+Ra Zero ispirerà la Ypsilon e gli altri modelli in arrivo”

La nuova Ypsilon debutterà nel 2024, sia con un motore ibrido sia in versione full-electric. Sarà l'ultima Lancia con un'opzione termica, seguita da un'ammiraglia (che si ispirerà nel nome alla gloriosa tradizione) e dall'erede della Delta. Il futuro – tecnologico e sostenibile - è alle porte per l'iconico brand di Stellantis che con Alfa Romeo e DS completa il polo premium del gruppo interpretando l'eleganza deil miglior made in Italy.

"Stiamo lavorando intensamente – spiega il Ceo Lancia, Luca Napolitano – e i primi frutti già s'intravedono. In primo piano mettiamo l'essenza che caratterizza l'eleganza italiana: dare emozioni". Alla Reggia di Venaria Reale, hinterland torinese, si celebra il "Design Day" del marchio e vengono svelate le prime novità. "Oggi il brand rinasce con un nuovo logo e una visione stilistica chiara – prosegue il manager –. Il manifesto concreto del nostro Rinascimento è la scultura tridimensionale esposta qui alla Reggia. L'abbiamo chiamata Lancia Pu+Ra Zero e ispirerà le vetture in arrivo tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro si intersecano, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Vogliamo far sognare i nostri tanti appassionati in tutto il mondo. Lancia tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Il piano strategico Dare Forward a 10 anni prevede una roadmap solida e ambiziosa, con un percorso di elettrificazione che ci porterà, nel 2028, a vendere solo auto 100% elettriche. Inoltre prosegue la creazione di un modello distributivo efficiente, con 100 nuovi esclusivi showroom in Europa e una selezione di partner in Italia, oltre al massimo ricorso alle vendite online".

L’altro pilastro del Rinascimento è la sostenibilità. "Nell’abitacolo della nuova Ypsilon – osserva Napolitano - almeno il 50% dei materiali saranno ecologici. Abbiamo anche intrapreso un percorso di partnership con Cassina, avvalendoci del know-how della rinomata azienda italiana di design con quasi 100 anni di storia, che rispecchia i nostri stessi valori nel campo dell'eleganza, dell'innovazione e della ricerca". L'obiettivo è creare ambienti accoglienti ed eclettici. La nuova vita di Lancia intanto parte dal logo (sette si sono finora succeduti in 116 anni di storia) che firma una inedita brand identity: "E' Progressive Classic, in quanto rilegge tutti gli elementi distintivi del marchio storico, il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro". Nuova anche la scritta con un font originale che si ispira al mondo della moda.

Nato dalla sintesi tra “Puro” e “Radicale”, Lancia Pu+Ra Design è il nome del nuovo linguaggio stilistico da cui è nato il concept-manifesto. Nelle future Lancia si ritroveranno le forme pure e sensuali dell’Aurelia e della Flaminia, con le più moderne espressioni di radicalità e semplicità ispirate al linguaggio dell'arredamento, dell'architettura, della moda, nonché alla storia sportiva del marchio incarnata dalle mitiche Stratos e Delta. "La visione del futuro – dice il responsabile del design di Lancia e dell'intero gruppo Stellantis, Jean Pierre Ploué – parte proprio dall'anima, dal rispetto dell'identità e della tradizione che creano il carattere della modernità nel classicismo".

Lancia Pu+Ra Zero, un mix scenografico tra una scultura e un'automobile, viene definita "l’espressione massima del concetto Progressive Classic”. Il frontale evidenzia una reinterpretazione della storica calandra Lancia, il calice, proiettato al futuro attraverso tre raggi di luce. Sarà presente su tutti nuovi modelli. Il concept ha linee morbide e fluide, che richiamano il design di Aurelia B20 e Flaminia, con un tetto circolare che inonda di luce l'abitacolo e sul posteriore fari tondi come quelli della Stratos, che saranno utilizzati sulla nuova Ypsilon. E ci sarà posto, nel futuro, per le versioni HF che hanno incorniciato la storia sportiva del brand? "Io sogno una variante HF per ogni modello", dice Napolitano. C'è molto in cantiere, serve ancora pazienza ma Lancia sta davvero per cambiare marcia.