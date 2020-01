EnelX, mobilità senza confini anche per i portatori di disabilità con JuiceAbility

LAS VEGAS - Dove ricaricare la sedia a ruote? Dalla rete di ricarica di Enel X grazie a JuiceAbility, il dispositivo presentato dall’azienda italiana che ha già installato nel nostro paese oltre 11mila stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. La novità è che finora questa rete era dedicata ad auto e moto, con JuiceAbility, grazie ad un adattatore e ad una app, può essere utilizzata anche dai disabili permettendo loro una mobilità praticamente illimitata.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Anglat, l’associazione di categoria che tutela il diritto alla mobilità per le persone con disabilità, mentre il dispositivo, presentato in questi giorni al CES di Las Vegas, può essere ordinato sin da ora online con le prime consegne previste per giugno. «Con JuiceAbility, Enel X mette a disposizione delle persone con disabilità una rete di oltre 11.000 stazioni con cui poter ricaricare da oggi non più solo le auto, ma anche le sedie a ruote elettriche. Perseguendo una visione basata sull’incontro tra innovazione e sostenibilità, lanciamo al CES2020 un nuovo prodotto che risponde alle esigenze di mobilità di tutti – afferma Francesco Venturini, Responsabile di Enel X – contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, attraverso il rafforzamento e la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti, comprese le persone con disabilità».

Enel X al CES 2020 è presente con altre soluzioni come Homix, il nuovo sistema integrato con Alexa per la gestione intelligente domestica del riscaldamento, della sicurezza e dell’illuminazione. City Analitics aiuta le amministrazioni pubbliche a monitorare i flussi turistici e di residenti per pianificare i servizi di mobilità e sicurezza in base ai bisogni effettivi. Adaptive Lighting permette invece di adattare l’intensità dell’illuminazione pubblica in base alle condizioni di luminosità, del meteo e dei flussi di traffico migliorando i consumi e la sicurezza. Enel X presenta a Las Vegas anche il Demand Response, il sistema di gestione attiva della domanda di energia – già attivo in tutti i Continenti per una capacità installata di oltre 6 GW – che permette di modulare i consumi da parte dei clienti in modo da garantire flessibilità e stabilità della rete.



Non potevano mancare infine i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici della famiglia Juice, sia per utilizzo pubblico sia privato. Tra questi le JuiceBox per la ricarica domestica e la JuicePump per quella pubblica fino a JuiceLamp, il palo dell’illuminazione che integra la presa di ricarica, la videosorverglianza, il monitoraggio dell’aria e la connettività tramite fibra o Wi-Fi.