24 Ore di Le Mans, partenza con doppio incidente e safety car mentre Toyota beffa Ferrari e si porta in testa

Partenza con il batticuore alla 24 Ore di Le Mans. Dopo che LeBron James ha sventolato la bandiera francese dando il via alle ostilità per l’edizione del centenario, ci sono stati due colpi di scena nel corso del primo giro. Il primo è l’incidente della Cadillac V-Serie.R numero 311 della Action Express Racing guidata da Jack Atiken e il secondo è la partenza lampo con la quale la Toyota GR010 numero 8 di Sebastien Buemi ha beffato le due Ferrari 499P che partivano in prima fila sfruttando le slick più morbide.

Ottimo avvio anche dell’altra GR010 numero 7 guidata dal britannico Mike Conway che è riuscita nel corso delle prime svolte a mettere le ruote di fronte alla Ferrari numero 51 guidata da James Calado. A rallentare ulteriormente la ripresa della corsa insabbiamento della Oreca LMP2 numero del team Inter Europol Competition di Mark Kvamme.

La Cadillac è nel frattempo riuscita a tornare ai box e gli uomini del team statunitense stanno lottando contro il tempo per rimettere il pilota in grado di ripartire il prima possibile. Nella LMP2 in etta c’è la numero 48 della Idec Sport mentre tre le LMGTE troviamo in testa ben quattro Ferrari, la prima delle quali è la numero 54 di AF Corse guidata da Davide Rigon. Sul circuito ci sono grossi nuvoloni, ma al momento non si registrano gocce di pioggia.