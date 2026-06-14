24 Ore di Le Mans, safety car di un’ora e adesso è lotta serrata tra BMW, Cadillac e le due Toyota

La 24 Ore di Le Mans è giunta alla 20^ ora e si è accesa la battaglia sul circuito di Le Sarthe che vede lottare le due Toyota con la Cadillac #12 di Norman Nato e la BMW #20 di Robin Frijns, tutte racchiuse in soli 6 secondi. Artefice ignaro quanto nolente è Ayhancan Güven che con la sua Porsche 911 del team Manthey intorno alle 10:30 si è stampato dopo la prima variante dell’Heunadieres – non per colpa sua, ma per un guasto allo sterzo – causando l’ingresso della safety car per circa un’ora, necessaria non tanto a rimuovere la vettura quanto a pulire l’asfalto e ristabilire le protezioni.

Ora conduce la BMW, seguita a poco più di un secondo dalla Cadillac che deve difendersi da un Kobayashi letteralmente indemoniato, ma non è da meno il suo compagno di squadra Hirakawa che ha fissato il nuovo limite sul giro di questa edizione con 3’25”041 dopo che la #7 aveva abbassato il tempo sul giro a 3’25”155. Tengono duro le uniche due Ferrari rimaste, la #51 di James Calado e la #83 di Robert Kubika, vincitore in carica,, ma non sembrano avere il ritmo per impensierire il quartetto di testa e ambire alla vittoria.

Giochi chiusi invece per la #51 che, dopo i grossi guai nella notte, ha alzato bandiera alle 10:20, in regime di safety car, per un problema di elettronica. Per la LMP2, spadroneggiano ancora Julien Andlauer e la sua Oreca Gibson #30 del team Duquein, mentre tra le GT3 in testa c’è la Chevrolet Corvette #33 di Nicky Catsburg seguita dall’Aston Martin #23 di Eduardo Barrichello. Alle spalle il duo delle Lexus RC-F che sin dall’inizio stanno facendo una gara di vertice. La lotta con le altre vetture è comunque serrata e nessuno è disposto a mollare un centimetro.