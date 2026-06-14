24 Ore di Le Mans, Toyota passa in testa e punta alla doppietta, BMW e Cadillac permettendo

La 24 Ore di Le Mans è ad una svolta: le Toyota infatti si sono portate in testa e ora giocano al gatto e al topo con la BMW #20 di Van der Linde e la Cadillac #12 di Stevens, anche se a meno di due ore dalla fine le giapponesi appaiono favorite dal ritmo e dal gioco degli stint dove sembrano avere un vantaggio, sia in termini di energia, sia soprattutto per la gestione delle gomme.

La svolta è avvenuta a 3 ore e 13 dalla fine quando Hartley a bordo della TR010 #8, dopo aver braccato la Cadillac #12 guidata da Norman Nato, l’ha sorpresa nel momento in cui è stato tolto il regime di full course yellow. Stesso copione qualche giro dopo con De Vries che ha operato un bellissimo sorpasso fintandolo dapprima verso l’esterno e poi invece stringendo alla corda e passando all’interno di prepotenza. Tutte e 4 le vetture sono comunque in grado di giocarsi la vittoria dato che sono racchiuse in 30 secondi, tutto quindi può ancora succedere.

Nella LMP2, dopo l’uscita della Duqueine, i due prototipi della Inter Europol, vincitrice di classe delle ultime due edizioni della Le Mans, conducono la gara con la Forestier Racing a rompere le uova nel paniere nel gioco che potrebbe portare alla doppietta. Per le GT3 invece è ancora lotta tra Corvette, Aston Martin e le due Lexus che si alternano alla testa della corsa per la loro categoria lasciando nell’incertezza il verdetto finale che sapremo alle 16 di oggi.