24 Ore edizione 2025: su 186 piloti 15 sono italiani e 3 sono al via per l’assoluto

Sono 62 gli equipaggi al via della 24 Ore di Le Mans 2025, tutti composti tra tre persone: nel complesso, 186 piloti iscritti. Tra questi 15 sono gli italiani, di cui tre nella classe Hypercar, due in Lmp2 e 10 in classe Lmgt3. Per lottare per la vittoria assoluta, le speranze sono riposte nei due equipaggi ufficiali di Ferrari AF Corse: Antonio Fuoco sulla vettura numero 50, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi sulla 51. Il primo, 29 anni, è campione in carica della corsa dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2024 a fianco di Miguel Molina e Nicklas Nielsen: con lo stesso equipaggio si ripresenta al via quest’anno con l’obiettivo di ripetersi.

Sulla vettura gemella numero 51 sono due i piloti che fanno sventolare la bandiera tricolore: Antonio Giovinazzi, 31 anni e l’esperienza di tre stagioni complete di Formula 1 tra il 2019 e il 2021; Alessandro Pier Guidi, 41 anni, pilota ufficiale del Cavallino Rampante dal 2017 e già vincitore di tre titoli mondiali Endurance in classe Gte Pro. Entrambi hanno vinto, insieme al compagno di equipaggio James Calado, la 24 Ore di Le Mans nel 2023, edizione del Centenario che segnava il ritorno di Ferrari nella massima categoria. Sono due i piloti italiani impegnati in classe Lmp2, a bordo delle Oreca 07 spinte dal motore Gibson V8 aspirato. Giorgio Roda sarà impegnato sulla vettura numero 11 di Proton Competition come pilota Bronzo designato di un equipaggio Pro-Am. Per lui si tratta della quarta apparizione in questa gara, la prima su un prototipo.

Sull’auto numero 34 di Inter Europol Competition, invece, salirà Luca Ghiotto: ex formulista con diverse stagioni di esperienza in Formula 2, il 30enne veneto è al debutto sul circuito della Sarthe e a sua volta sarà impegnato su una vettura della sottoclasse Pro-Am. La categoria dove la rappresentanza italiana è maggiore è la Lmgt3: sono 10 i nostri connazionali impegnati. Il team Vista AF Corse, che schiera due Ferrari 296 Lmgt3 in tutto il Mondiale, fa affidamento sui piloti ufficiali Alessio Rovera sulla numero 21 e Davide Rigon sulla 54. Su quest’ultima auto è poi presente anche Francesco Castellacci in qualità di pilota con classificazione Argento. Sono presenti altre tre 296 al via della 24 Ore di Le Mans, ma mentre sulla numero 57 di Kessel Racing non ci sono italiani, sulle altre due sventola la bandiera tricolore.

La vettura numero 150 di Richard Mille AF Corse vede il veneto Riccardo Agostini in qualità di professionista, mentre sulla numero 193 di Ziggo Sport Tempesta torna a Le Mans il romano Eddie Cheever III, figlio dell’ex pilota di F1 Eddie Cheever. Valentino Rossi sarà di nuovo al via, sempre con la Bmw M4 numero 46 del team Wrt, dopo l’esperienza sfortunata del 2024. Debutta alla 24 Ore di Le Mans, in qualità di pilota ufficiale Aston Martin, Mattia Drudi, impegnato sulla Vantage numero 27 di Heart of Racing. Sulla Porsche numero 92 di Manthey troviamo invece Riccardo Pera, vincitore di classe alla 6 Ore di Imola. Infine, concludiamo la carrellata sugli italiani con Stefano Gattuso e Giammarco Levorato, protagonisti dell’intera stagione del Wec a bordo della Ford Mustang numero 88 di Proton Competition.