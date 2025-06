Abbigliamento da corsa e non solo: Sparco, mezzo secolo di eccellenza

Nasce nel 1977 con l’ambizione di donare maggiore stile e sicurezza in pista, per ritrovarsi, solo 3 anni dopo, sul gradino più alto della competizione più prestigiosa del motorsport. Un sodalizio sportivo naturale quello tra la 24 Ore di Le Mans e Sparco, l’azienda piemontese specializzata in abbigliamento tecnico ed accessoristica dedicata alle competizioni su due e quattro ruote. È l’incipit di una storia costellata di successi, estesi alla F1 - il primo nel 1983, con Piquet in tuta Sparco - come all’era indimenticabile del rally italiano con le formidabili Lancia 037 e Delta. Indelebili le immagini dei piloti con le tute bianche ignifughe Sparco griffate Martini, che hanno monopolizzato i podi per oltre un decennio. Molto italiane anche le tre vittorie centrate a Le Mans da Dindo Capello su Audi, vestito Sparco come il trio Marc Gené, David Brabham e Alexander Wurz che condusse alla vittoria la Peugeot 908 HDi FAP, nell’edizione del 2009.

Nell’edizione 2025 Sparco è ancora al fianco dei piloti schierati dal Team Peugeot TotalEnergies tra le Hypercar: Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne a bordo della 9X8 numero 93, mentre Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Stoffel Vandoorne si alterneranno alla guida della 94. Sparco è presente anche nelle categorie LMP2 e LMGT3 in quanto partner, tra gli altri, del team Proton Competition. Indosseranno tute appositamente progettate per le gare endurance, quindi dotate di una serie di caratteristiche specifiche come i guanti della sempre aggiornata linea Arrow, scarpe X-Light, ma soprattutto l’ultima evoluzione della tuta ignifuga della linea Prime. Nel peso record limitato a 700 grammi, è compresa la fodera interna realizzata in maglia a nido d’ape, per un grado di traspirabilità doppia rispetto agli standard della concorrenza.

Aspetto fondamentale nelle gare Endurance, il refrigerio dei piloti viene garantito da una versione rinfrescante dai sotto tuta Sparco, sottoposti a trattamento x-cool rinfrescante e antibatterico al mentolo. Una volta esaurito l’effetto, può essere ripristinato con la ricarica dedicata. Tra uno stint di gara e l’altro, i piloti potranno indossare il gilet termico Ice Vest, nato dall’esigenza di portare refrigerio a piloti e a meccanici sul campo gara e nei paddock, dove le temperature sono spesso molto elevate.