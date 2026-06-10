Bayerische Motoren Werke, la “mitica” fabbrica di motori che ha vinto in numerose categorie con molteplici frazionamenti

La BMW arriva da vincente alla 24 Ore di Le Mans 2026 e, fresca della prima affermazione nel WEC a Spa-Francorchamps coincisa con una clamorosa doppietta, giunge in Francia con il morale a mille e la possibilità di giocarsi la vittoria che manca oramai dal 13 giugno 1999 quando la LMR V12 tagliò per prima il traguardo con al volante Pierluigi Martini, dopo averlo diviso per 24 ore consecutive con Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock. Era la prima volta – ed è tutt’ora l’unica – che una BMW vinceva a Le Mans, ma non era altrettanto per il V12 6 litri siglato S70/3 che, per l’occasione, era stato installato su un telaio realizzato insieme alla Williams.

L’unità era infatti derivata da quella siglata S70/2 che 5 anni prima aveva già vinto sul circuito della Loira a bordo della McLaren F1 guidata da JJ Lehto (avrebbe vinte altre due con l’Audi nel 2003 e nel 2005), dal giapponese Masanori Sekya e proprio da Dalmas che dunque deve al motorone bavarese metà delle sue 4 vittorie alla 24 Ore su 12 partecipazioni. I numeri a volte sembrano un destino e lo è anche il nome per la Bayerische Motoren Werke (fabbrica di motori bavarese) che ha vinto in molteplici categorie con molteplici frazionamenti, anche fra le moto.

La prima affermazione di rilievo nelle competizioni fu quella del 1940 alla Mille Miglia con la 328 spinta da un 6 cilindri in linea 2 litri che rimane il frazionamento più rappresentativo per BMW, che ne ha fatto un’arma micidiale in molte altre categorie del motorsport e non lo ha mai abbandonato storicamente per tutta la sua produzione di serie, dalle automobili fino ai modelli Motorrad della serie K. La vettura più famosa in questo senso è la 3.0 CSL “batmobile”, dotata del mitico 3 litri M30 che ha dominato i campionati Turismo negli anni ’70 vincendo 6 titoli europei per costruttori e 5 piloti più una 24 Ore di Daytona e una 12 Ore di Sebring tra le oltre 150 gare conquistate.

Senza dimenticare che le prime vittorie BMW le ha ottenute con le moto già nel 1924 e facendosi poi onore anche alla Dakar con la F650 monocilindrica (1999 e 2000) e la R80 G/S (1981 e ’83-85) dotata del bicilindrico boxer che ancora oggi è elemento insostituibile in una moto di grande successo come la GS 1300R. Senza dimenticare i due campionati mondiali Superbike dominati negli ultimi due anni dal turco Toprak Razgatlıoğlu con la sua S1000RR e il suo 4 cilindri mille.

Con questo frazionamento la BMW ha vinto anche tra le vetture, anzi l’M121 2 litri turbo della 2002 TI del 1969 è ricordato come il primo motore turbo da competizione di BMW, e un 4 cilindri ha equipaggiato la prima M3 – l’S14 2,3 litri da 200 cv – che quest’anno compie 40 anni e nel cofano ha avuto poi 6 cilindri aspirati e turbocompressi, con l’unica eccezione del V8 4 litri da 420 cv montato sulla E92 tra il 2007 e il 2013 e capace di superare gli 8.000 giri/min. Quest’ultimo derivava a sua volta dal V10 S85 5 litri da 507 cv della M5 E60, anch’esso poi accantonato per tornare alla tradizione.



E parlando di tradizione, per i primi 40 anni della M3 la casa di Monaco ha dedicato uno spazio espositivo in occasione dell’ultima edizione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Ma il 4 cilindri più celebre nella storia dell’Elica bavarese è sicuramente l’M12/M13 turbo 1.5 di Formula 1 progettato da Paul Rosche, ricordato come il motore di Formula 1 più potente della storia, capace di erogare fino a 1.400 cv in qualifica, e che ha permesso a Nelson Piquet di vincere il titolo iridato nel 1983 con la Brabham BT52. Per ridurre l’ingombro in altezza, era sdraiato da un lato di 72 gradi, una caratteristica che, anche se in modo meno marcato, si ritrova ancora oggi sulle BMW con motore a combustione interna disposto longitudinalmente, per ridurre l’altezza del cofano e abbassare il baricentro. Competitivo, ma mai davvero vincente, fu il V10 3 litri utilizzato dalla Williams tra il 2000 e il 2005.

Anche di questo motore si dissero mirabilie come il fatto che riuscisse a raggiungere potenze intorno ai 950 cv e regimi vicini a 20.000 giri/min con un peso di 82 kg. BMW ha anche vinto 7 campionati DTM con motori a 4, 6 e 8 cilindri e proprio dal V8 P66 utilizzato nel biennio 2017-’18 ha tratto l’unità termica 4 litri P66/3 del sistema ibrido per la sua LMDh diminuendo il regime di rotazione per renderlo adatto alle corse di durata, aggiungendovi due turbocompressori e, ovviamente, il modulo ibrido standard composto dal motore elettrico da 50 kW della Bosch, integrato all’interno del cambio sequenziale Xtrac, e dalla batteria fornita dalla Williams.