BMW, è il momento della svolta. Impegnati sia in IMSA che nel WEC, i bavaresi ora sono al top

Sarà buona la terza? Se finora ha raccolto meno del previsto, quest’anno BMW si candida a vivere una 24 Ore di Le Mans da protagonista. Le carte in tavola per fare bene ci sono tutte: partendo da due equipaggi ben rodati e affiatati, passando per un team estremamente reattivo nella gestione della corsa, fino ad arrivare a una vettura finalmente competitiva. Ma facciamo un passo indietro. A differenza di quanto fatto dagli avversari, che si sono cimentati direttamente nella classe Hypercar del FIA WEC, la Casa di Monaco di Baviera ha intrapreso una strada leggermente diversa.

Infatti il debutto della M Hybrid V8 LMDh è avvenuto nel campionato IMSA SportsCar Championship. Per prendere le misure con la nuova vettura, nel 2023 BMW ha affrontato la serie Endurance americana con il supporto del team Rahal Letterman Laningan Racing. Un esordio, quello della vettura tedesca, tra diverse luci e poche ombre. Avendo meno pressione addosso, gli uomini della BMW e della squadra RLL hanno potuto affinare la M Hybird V8 LMDh senza fretta.

In quel di Monaco hanno però deciso di buttare subito nella mischia il loro prototipo prendendo parte a due delle gare più difficili e massacranti del campionato IMSA: la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring. Se nella prima entrambe le vetture hanno tagliato il traguardo, nella seconda BMW ha centrato il secondo posto assoluto. Stagione che poi ha visto la M Hybrid V8 trionfare a Watkins Glen e ottenere altri due podi. Con tali presupposti, il 2024 per BMW doveva essere l’anno della conferma.

Ma in realtà è stato più avaro del previsto. A fronte di una doppietta a Indianapolis, oltretutto sul finire della stagione dell’IMSA, il debutto nel Mondiale Endurance si è rivelato più ostico di quanto preventivato. A gestire le vetture tedesche il team WRT che, sebbene al debutto nella classe Hypercar, poteva vantare una lunga e vincente esperienza nel mondo delle gare Endurance, incluso due titoli in LMP2 e la vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans nel 2021. Ma dopo un avvio sofferto, incluso il doppio ritiro proprio nella maratona francese, l’unico squillo è arrivato sul circuito del Fuji con un secondo posto.

Non tutto è andato perso. Perché il correre sulle due sponde dell’Atlantico è servito innanzitutto a raccogliere dati e poi a evolvere la vettura. Come da regolamento LMDh, la M Hybrid V8 nasce su un telaio di una LMP2. In BMW hanno quindi deciso di affidarsi a Dallara, azienda italiana leader nel settore. Sullo chassis è stato montato il propulsore V8 4 litri biturbo affiancato al motore elettrico realizzato in mono-fornitura da Bosch. A gestire i 680 cv complessivi e la coppia di 650 Nm ci pensa il cambio Xtrac che lavora esclusivamente sull’asse posteriore. Lo scorso anno è quindi iniziato con una novità. Sfruttando il primo gettone di sviluppo, dei cinque a disposizione per l’intero ciclo di omologazione della vettura, è stato ottimizzato l’impianto frenante passando a Brembo come nuovo fornitore.

I risultati si sono visti immediatamente con la pole position della 24 Ore di Daytona, seguita da una gara vissuta nelle posizioni di vertice ma con un finale appena fuori dal podio. La stagione in IMSA è proseguita tra alti e bassi e una doppietta ad Elkhart Lake quale miglior risultato. Al contrario nel Mondiale Endurance il 2025 è stato decisamente più avaro. Dopo aver rivisto gli equipaggi, con l’arrivo dell’ex pilota Haas in Formula 1 Kevin Magnussen al fianco di Raffaele Marciello e Dries Vanthoor e il terzetto Robin Frijns, René Rast e Sheldon Van der Linde, BMW e il team WRT si aspettavano sicuramente qualcosa di più. Ma al termine della stagione si è raccolto meno del previsto. A parte un podio a Imola, il costruttore di Monaco di Baviera ha collezionato solamente qualche piazzamento a punti.

Urgeva una scossa che puntualmente è arrivata. Dopo un’attenta analisi, BMW ha chiuso il lungo rapporto con il team RLL decidendo di puntare tutto sulla squadra diretta da Vincent Vosse sia per la serie IMSA che per il WEC. Di pari passo è arrivato un corposo aggiornamento sulla M Hybrid V8 LMDh che ha coinvolto la sua veste aerodinamica. Finalmente i risultati sono arrivati. La stagione 2026 è iniziata nel migliore dei modi con il terzo posto nella 24 Ore di Daytona ad opera di Rast, Vanthoor, Van der Linde e Frijns. Striscia positiva proseguita in IMSA da Philipp Eng e Marco Wittmann che hanno conquistato due podi negli ultimi appuntamenti di Laguna Seca e Detroit.

Segno di una vettura finalmente competitiva ed efficace su qualsiasi tipologia di circuito, dalla parabolica di Daytona fino al cittadino del Michigan. Ma il vero punto di svolta c’è stato nel Mondiale Endurance. Già nel primo appuntamento di Imola, le BMW si sono messe in evidenza chiudendo, nonostante una penalità, al quinto e settimo posto. Ma l’apoteosi è arrivata nella successiva 6 Ore di Spa-Francorchamps con una perentoria doppietta. Trionfo frutto innanzitutto della competitività della vettura ma anche di un team, il WRT, che ha saputo gestire al meglio le variabili che si sono verificate nell’arco della gara. Finalizzatori Rast, Van der Linde e Frijns che hanno tagliato il traguardo davanti ai compagni di squadra Marciello, Magnussen e Vanthoor.

Gran parte del merito, come spiegato dallo stesso Vosse, è stato quello di avere a disposizione il doppio dei dati da analizzare. Infatti diverse figure chiave della squadra, incluso il direttore tecnico, lavorano sia nel WEC che in IMSA. Ciò ha comportato un’accelerazione nello sviluppo della vettura soprattutto sul passo gara. Infatti la BMW è apparsa ancora carente sul giro veloce, come dimostrato dai risultati in qualifica. Ma Le Mans non si vince sul giro secco bensì al termine delle 24 ore. A distanza di ben 27 anni, la Casa tedesca è finalmente pronta per tentare l’impresa di tornare sul gradino più alto del podio del Circuit de La Sarthe.