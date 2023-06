Rowland lascia Mahindra: a Jakarta corre l'ex F1 Merhi. Andretti: Beckmann subentra a Lotterer che è concentrato su Le Mans

JAKARTA – Doppia novità a Jakarta, dove sabato e domenica si corrono gli ePrix 10 e 11 della nona stagione della Formula E al comando della quale si è insediato il 28enne neozelandese Nick Cassidy. Gli avvicendamenti riguardano gli abitacoli delle monoposto Mahindra e Avalanche Andretti. Al volante della M9 Electro del costruttore indiano debutta l'ex pilota di Formula 1 Roberto Merhi, mentre alla guida della 99X Electric della Porsche fornita alla scuderia americana esordisce David Beckmann.

Il 32enne spagnolo subentra al britannico Oliver Rowland che nei giorni scorsi ha scelto di lasciare Mahindra. Secondo indiscrezioni giornalistiche la decisioni sarebbe legata agli insoddisfacenti risultati ottenuti finora con la monoposto Gen3. Rowland ha 30 anni e dopo aver debuttato con la scuderia asiatica (una gara, a Punta de l'Este, nel 2016, in sostituzione di Nick Heidfeld) era passato alla Nissan e.dams con la quale aveva corso tre stagioni prima di tornare alla Mahindra nel campionato numero 8. Nel suo palmares figurano una vittoria (a Berlino), quattro secondi e un terzo posto. Dei sei podi, soltanto uno, una piazza d'onore, Rowland l'ha ottenuto con la squadra di Mumbai.

Rowland se ne sarebbe andato a causa della scarsa competitività delle vetture di Mahindra, che le fornisce peraltro anche alla tedesca Abt Cupra: i due team occupano rispettivamente il penultimo e l'ultimo posto della classifica a squadre con complessivi 32 punti, 18 dei quali erano stati ottenuti da Lucas di Grassi, pole e terzo nella gara d'esordio a Città del Messico. Merhi, che lo scorso 24 aprile aveva completato 55 giri a Berlino nella sessione riservata ai debuttanti, ha disputato 13 Gran Premi in Formula 1 nel 2015 con la Manor Marussia. Non è chiaro se dopo Jakarta sarà ancora lui a pilotare la seconda Mahindra o se toccherà all'indiano Jehan Daruvala, pure lui tra i rookies della capitale tedesca, che sarebbe la riserva ufficiale, ma che nel fine settimana è impegnato in Formula 2.

Beckmann, anche lui reduce dalla sessione degli esordienti di Berlino, è il terzo pilota della Tag Heuer Porsche (in condivisione con la Andretti) e in Indonesia prende il posto del connazionale tedesco Andrè Lotterer, che ha voluto concentrarsi sulla 24h di Le Mans alla quale prende parte con una delle due Porsche 963 “ufficiali”, la numero 6. Altri colleghi, come Antonio Felix da Costa, Sébastien Buemi, Jean Eric Vergne e Robin Frijns hanno invece deciso di non rinunciare alla prova asiatica di Formula E.