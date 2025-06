Hyundai si prepara: debutterà nel 2026 con il marchio Genesis. Già svelata la sua Hypercar GRM-001

Dai rally alla pista il salto è tutt’altro che breve. Una sfida da far tremare i polsi, ma non se ti chiami Hyundai. Forte di 3 titoli conquistati nel Mondiale Rally la Casa coreana si prepara ad affrontare una nuova sfida. Hyundai, a partire dal 2026, sbarcherà nel FIA WEC con il marchio di lusso Genesis. Il conto alla rovescia è iniziato lo scorso dicembre quando a Dubai è stato svelato un primo prototipo della GRM-001 LMDh. Inoltre è stato presentato sia il Team Principal del Genesis Magma Racing, Cyril Abiteboul, che i primi due piloti che prenderanno parte al programma Hypercar. Concluso il lungo sodalizio con Porsche suggellato con il titolo piloti conquistato lo scorso anno nel WEC, André Lotterer porterà in dote tutta la sua esperienza per sviluppare la LMDh coreana. Al tedesco, verrà affiancato Pipo Derani, strappato alla Cadillac, dopo aver conquistato tre vittorie alla 12 Ore di Sebring e due titoli in IMSA.

La marcia d’avvicinamento a Le Mans è poi passata, a metà aprile, dal Salone di New York.

Genesis ha svelato le carte presentando un modello a grandezza naturate della GRM-001 LMDh in una livrea cangiante che passa dall’arancio al rosso vivo. Realizzata sul telaio Oreca, la Hypercar coreana presenta uno stile che ricalca le vetture stradali del marchio. La GRM-001 sarà spinta da un V8 biturbo nato da un’idea ingegnosa. I tecnici Genesis hanno infatti deciso di sviluppare il motore partendo dal 4 cilindri 1.6 turbo della Hyundai i20N Rally1 che prende parte al WRC. Unendo due unità è nato così il V8 al quale, come previsto dal regolamento LMDh, verrà affiancato il motore elettrico fornito da Bosch che agirà esclusivamente sulla trazione posteriore. Se la prima accensione del propulsore è avvenuta lo scorso aprile, per vedere i primi passi della vettura bisognerà attendere agosto.

Nel frattempo il team Genesis Magma Racing ha aperto la sua base operativa in Francia, nei pressi del circuito del Paul Ricard dove c’è la squadra che farà correre nel 2026 le LMDh coreane. In vista del debutto nel WEC, quest’anno il team francese prende parte alla European Le Mans Series con ben due LMP2, di cui una affidata al terzetto Jamie Chadwick, Mathys Jaubert e Daniel Juncadella vincitore di classe delle prime gare stagionali. A Le Mans ai primi due piloti verranno affiancati dall’esperto Lotterer, mentre sull’altra Oreca si alterneranno Paul Lafargue, Job van Uitert e Sebastian Alvarez.