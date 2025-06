Le “Iron Dames” calano il settebello, nei 6 anni passati alla 24 Ore sempre in top ten

Sette partecipazioni consecutive alla 24 Ore di Le Mans. Quando nel 2018 l’imprenditrice Deborah Mayer fondò il progetto Iron Dames forse mai si sarebbe aspettata di trovarsi a riscrivere la storia del motorsport. Più che una squadra tutta al femminile, l’idea era quella di supportare e promuovere le donne negli sport motoristici. Obbiettivo centrato perché, sotto l’ala delle Iron Dames, oggi troviamo numerose ragazze che si cimentano nelle più disparate categorie: passando dalle monoposto, al rally fino alla punta di diamante rappresenta dal Mondiale Endurance. Il GT è sempre stato il focus principale di Iron Dames tanto che la prima partecipazione a Le Mans risale al 2019, appena un anno dopo l’avvio del progetto. In tutte queste 6 edizioni disputate, le “dame di ferro” hanno sempre conquistato la top-10 di classe dimostrando la loro bravura in un contesto estremamente competitivo. Non solo nella maratona francese, in occasione della 8 Ore del Bahrain 2023 Iron Dames è stata la prima formazione interamente femminile a conquistare una vittoria del WEC.

Impresa riuscita a Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey che si sono imposte nella classe LMGTE al volante della Porsche 911 RSR-19. Dopo una stagione al fianco di Lamborghini, quest’anno nel WEC si è riformato il sodalizio con Porsche. Supportate dal team Manthey, squadra campione in carica in LMGT3, le Iron Dames si sono presentate al via del campionato con una formazione leggermente rivista. Alle confermate Gatting e Frey si è infatti aggiunta la debuttante Célia Martin. Novità che non hanno intaccato la competitività delle ragazze, subito in grado di distinguersi nel primo scorcio della stagione. Purtroppo un lieve infortunio ha costretto la Gatting a dare forfait, così e in Francia tornerà in pista la Bovy. Più determinate che mai, le Iron Dames si presentano a Le Mans con una livrea inedita. Il rosa lascerà il posto al bianco per dare maggior risalto alla scritta “Powering Your Dreams” da sempre il motto del progetto, oltre a uno sprone per tutti nel credere ai propri sogni. Sulla carrozzeria della Porsche 911 GT3 R campeggeranno anche le parole chiave su cui si basa il programma: passione, determinazione, disciplina, impegno ed energia.