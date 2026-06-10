Le Mans 2026, nella classe LMGT3 “scalpita” una mandria di Cavallini: al via 5 Ferrari 296 GT3 Evo

Accanto al programma Hypercar la casa del Cavallino è presente nella classe LMGT3 con la versione Evo della 296, che ha debuttato quest’anno nel Mondiale Endurance. Sono 5 le vetture iscritte: alle 2 di Vista AF Corse che partecipano alla stagione intera, si aggiungono due auto schierate da Kessel Racing e una sotto l’insegna di Richard Mille AF Corse. Il miglior risultato della 296 GT3 a Le Mans è arrivato proprio nel 2025, quando l’equipaggio di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera ha concluso al secondo posto. La squadra di Vista AF Corse nasce dalla volontà di gareggiare di Thomas Flohr, fondatore della compagnia aerea privata VistaJet e impegnato nel Mondiale Endurance e alla 24 Ore di Le Mans dal 2017.

Dal 2024, anno di debutto della classe LMGT3 nel Mondiale, la squadra porta in pista due vetture con equipaggi rimasti invariati per tre stagioni consecutive. Sulla numero 54 trova posto proprio Flohr, affiancato dall’italiano Francesco Castellacci e dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon. La loro stagione 2026 è stata finora complicata, con un undicesimo e un quindicesimo posto nei primi due appuntamenti. L’altro equipaggio gareggia con il numero 21 ed è composto da François Heriau, Simon Mann e l’ufficiale Alessio Rovera, reduci dal secondo posto del 2025 sia a Le Mans che nella classifica finale del Wec.



Quest’anno sono arrivati un sesto posto a Imola e un quarto a Spa-Francorchamps, dove la vettura aveva tagliato il traguardo per prima per poi ricevere una penalità: attualmente l’equipaggio occupa la quinta posizione in classifica. Kessel Racing è una squadra svizzera fondata dall’ex pilota di F1 Loris Kessel e gestita oggi dal figlio Ronnie, che compete su vari fronti sempre legata a Ferrari, a partire dal monomarca Challenge per arrivare al GT World Challenge. Sulla vettura numero 57 si alternano il pilota giapponese Takeshi Kimura, che porta con sé la tradizionale livrea gialla di CarGuy, il giovane danese Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra. Il brasiliano, già due volte vincitore a Le Mans in classe Gte Pro, divide con Kimura l’abitacolo della stessa 296 LMGT3 Evo nella European Le Mans Series, dove occupano la prima posizione in classifica grazie a una vittoria e un terzo posto nelle prime due gare stagionali.

Il secondo equipaggio, a bordo dell’auto numero 74, riunisce due piloti che nel 2025 hanno conquistato tutti i titoli in palio nella Bronze Cup del GT World Challenge Europe, Sprint, Endurance e assoluto: il gentleman driver americano Dustin Blattner e il tedesco Dennis Marschall, che a cavallo tra 2025 e 2026 hanno aggiunto al loro palmares anche la Asian Le Mans Series. Affrontano la loro prima Le Mans a fianco di Lorenzo Patrese, figlio dell’ex pilota di F1 Riccardo e a sua volta esordiente sul circuito della Sarthe. La quinta e ultima 296 LMGT3 Evo presente a Le Mans è schierata da Richard Mille AF Corse, squadra nata dalla collaborazione dell’azienda di orologeria con la squadra di Amato Ferrari.

Dopo una partecipazione al Mondiale Endurance nel 2023 in classe Gte Am, che ha anche portato la prima vittoria femminile nel Wec con Lilou Wadoux, la squadra è impegnata dall’anno scorso nella European Le Mans Series, di cui è vicecampione in carica. L’equipaggio della vettura numero 150 è costituito dal brasiliano Custodio Toledo, che ha voluto omaggiare il suo Paese nella livrea della vettura, la pilota ufficiale Ferrari Lilou Wadoux e l’italiano Riccardo Agostini. Dopo due gare della Elms si trovano undicesimi in classifica con un quinto posto come miglior risultato, mentre a Le Mans l’obiettivo è migliorare l’undicesima posizione del 2025.