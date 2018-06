Le Toyota in fuga, un giro di vantaggio dopo 3 ore. Nella GTE grande lotta tra Porsche e Ford

LE MANS - La 24 Ore di Le Mans ha già esaurito la sua terza ora e la corsa, dopo il via dato da Rafa Nadal alle ore 15, è saldamente al comando delle due Toyota che stanno imprimendo un ritmo insostenibile per le altre vetture visto che hanno accumulato già un giro di vantaggio con tempi più rapidi di 2-3 secondi rispetto alle altre LMP1 e, per di più, con 4 stint invece dei 5 necessari alle concorrenti di classe non ibride.



Semplicemente imprendibili. Al comando c’è la numero 7 di Conway-Kobayashi-Lopez che ha un vantaggio di 4”185 sull’altra, la numero 8 di Buemi-Nakajima-Alonso, partita in pole position e che ha anche stabilito il giro più veloce della gara con 3’17”658. La LMP1 a motore convenzionale più vicina alle TS050 giapponesi è la Rebellion a motore Gibson di Laurent-Beche-Menezes. Tra le LMP2, a condurre c’è la Oreca del team G-Drive Racing guidata da Rusinov, Pizzitola e Jean-Éric Vergne ovvero il leader della classifica del campionato di Formula E.

Le GTE, che bei duelli! Decisamente appassionante la lotta nella GTE. Al momento ci sono due Porsche 911 RSR al comando, quella di Bruni-Lietz-Makoviecky seguita dalla numero 92 di Christense-Estre-Vanthoor a soli 741 millesimi. Ma a meno di 5 secondi c’è la prima Ford, la numero 68 di Hand-Muller-Bourdais. Seguita a 5 secondi da un'altra Porsche di Pilet-Bamber-Tandy che battaglia con la GT numero 66 di Pla-Mucke-Johnson. Ben si stanno comportando le BMW (sesta e ottava) mentre le Ferrari 488 GTE, dopo un buon inizio, stanno perdendo terreno al pari delle Corvette e soprattutto delle Aston Martin Vantage AMR.

Grande equilibrio. Ad ogni modo, in un minuto ci sono ben 12 vetture e questo la dice lunga sull’equilibrio che vige tra le varie vetture. Stessa situazione nella GTE-Am con la Porsche del team Dempsey-Proton Racing di Campbell-Ried-Andlauer in testa seguita dalla Ferrari 488 GTE del JMW Motorsport di Jaafar-Jefri-Tan e dall’altra 911 RSR del team dell’attore californiano Patrick Dempsey, come sempre presente sul circuito.