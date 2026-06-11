Mercedes a Lexus, fascino premium che va in battaglia alla 24 Ore di Le Mans 2026

È una delle vetture GT con il più alto numero di vittorie raccolte negli ultimi anni. La Mercedes AMG LMGT3 si presenta alla 24 Ore di Le Mans in forma privata affidandosi al team Iron Lynx. Si tratta di una quadra italiana con grande esperienza nelle corse di durata. La Mercedes è reduce dalla spettacolare vittoria nella 24 Ore del Nurburgring ottenuta dal team americano/tedesco Winward che aveva portato sul Nordschleife anche Max Verstappen, il 4 volte campione del mondo F1 che purtroppo si è dovuto ritirare mentre con i suoi compagni dstava lottando per la vittoria.

Le Mans sono 3 le Mercedes iscritte da Iron Lynx per i seguenti equipaggi: Berry-Andrade-Martin, Zelger-Cressoni-Hodenius e infine sotto le insegne Qatar, ecco Al Khelaifi-Hanses-Alesi, quest’ultimo figlio dell’ex pilota di F1 Jean. Iron Lynx ha creato equipaggi molto equilibrati tra piloti che potremmo definire gentleman e piloti di una certa caratura come Martin, Cressoni e Giuliano Alesi. Molto interessante è la presenza alla 24 Ore di Le Mans di due Lexus RC F LMGT3. Saranno gestite dalla squadra francese Akkodis ASP diretta dall’ex pilota Jerome Policand. Precedentemente legata alla Mercedes, con la quale ha vinto ovunque grazie anche al nostro Raffaele Marciello, Akkodis ASP dal 2024 ha portato nel proprio garage le Lexus. Lo scorso anno sono arrivate, nella classe GT del campionato WEC, due vittorie a San Paolo e Sakhir mentre questa stagione, nella tappa belga di Spa che ha preceduto Le Mans, la Lexus ha siglato la pole.

Risultati di qualità che fanno ben sperare per quella che è la gara più importante dell’anno e, per di più, la gara di casa per i francesi di Akkodis ASP. Di tutto rispetto gli equipaggi delle due vetture. La numero 78 è affidata alle mani di Van Rompuy-David-Haksworth mentre la numero 87 è guidata da Umbrarescu-Schmid-Lopez. Piloti veloci ed esperti, tra i quali spicca l’argentino Lopez, già ufficiale Toyota Hypercar. E a proposito di Toyota, la Casa giapponese dal prossimo anno subentrerà alla Lexus con un proprio modello GT3. Lo sviluppo è stato condotto sotto la guida del presidente Akio Toyoda. I piloti professionisti Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura e Naoya Gamou, il pilota amatoriale Daisuke Toyoda e i collaudatori interni hanno lavorato a stretto contatto con gli ingegneri.