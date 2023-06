Porsche, alla 24 Ore di Le Mans una speciale livrea racconta la storia del marchio più vittorioso

La Porsche ha fatto la storia della 24 Ore di Le Mans e in occasione dell’edizione del Centenario giocherà con tutti i colori che hanno segnato la sua gloriosa storia e che ha visto nel circuito di Le Sarthe i momenti più importanti. Le tre 963 del team ufficiale Penske Porsche Motorsport correranno infatti il 10 e 11 giugno prossimo con una speciale livrea le cui tinte hanno un legame diretto con i colori delle vetture che hanno portato nelle bacheche di Zuffenhusen 19 trionfi, incrociandoli con quelli che caratterizzano le LMDh che corrono nel WEC e nell’IMSA.

Porsche ha presentato la livrea celebrativa in occasione della 6 Ore di Spa-Francorchamps ed è una combinazione delle strisce rosse e nere giù presenti con altre 15 in 7 diverse tinte. L’arancione, ad esempio, rimanda alla livrea Gulf degli anni ’70 che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento nell’immaginario degli appassionati di corse. Apparironoper la prima volta sulla 917 che fu la prima Porsche a vincere a Le Mans nel 1970. Quella che si aggiudicò quella gara era una K (Kurz, ovvero a coda corta) e neppure ufficiale perché era schierata dal team KG Salzburg e guidata da Richard Hattwood e Hans Herrmann.

E proprio a lei, che aveva il numero 23, rimandano le strisce in rosso vivo, mentre quelle verdi e azzurre rimandano alla 917L (a coda lunga) con il numero 3 del team Martini Racing. Era soprannominata Hippie per il suo look psichedelico, era guidata da Gerard Larousse e Willi Kauhsen e arrivò seconda. In quell’anno tagliarono il traguardo solo 7 vetture su 51 alla partenza. L’anno successivo vinse di nuovo una 917K con i piloti Gijs van Lennep ed Helmuth Marko – sì, proprio l’attuale famigerato consulente del team Red Bull di Formula 1 – che fu soprannominata Pink Pig per il suo colore rosa e in rosso le linee di taglio da macellaio.

Tale livrea ha portato bene alla Porsche anche nel 2018 quando si è aggiudicata la vittoria nella categoria GTE-Pro con la 911 RSR. Il giallo invece, in combinazione con il rosso e il verde, è un omaggio alla RS SPyder che vinse la il titolo nella classe LMP2 per tre anni di fila (2006, 2007 e 2008) nel campionato American Le Mans Series. Non è certo la prima volta che Porsche si presenta alla 24 Ore di Le Mans con livree celebrative. L’ultima fu nel 2015 quando ne portò una verniciata di nero, come la 918 Spyder che aveva appena battuto il record per auto di serie al Nürburgring, e una rossa come la 917K del 1970.

E portò bene, poiché le tre Porsche 919, alla loro seconda Le Mans, fecero i tre migliori tempi in qualifica e arrivarono prima, seconda e quinta. Curiosità: a vincere fu proprio la terza vettura schierata, quella che conservava gli stessi colori con i quali la Porsche corse tutte le gare della stagione WEC vincendo il titolo Piloti e Costruttori. La stessa macchina ha vinto anche le due edizioni successive e, in un’edizione modificata denominata Evo, nel 2018 ha fissato il record assoluto al Nürburgring con un 5’19”546 che ha demolito il 6’11”13 stabilito nel 1983 da una 956 Gruppo C, vincitrice anch’essa a Le Mans nello stesso anno.

Le tre Porsche 963 del team Porsche Penske Motorsport correranno con una livrea identica e l’unica cosa che le distinguerà sarà il numero sulla coda. Accanto alla numero 5 di Dane Cameron/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki e alla numero 6 di Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor ci sarà la #75 di Mathieu Jaminet/Nick Tandy/Felipe Nasr che partecipa nel campionato IMSA e rinforzerà lo squadrone Porsche che punta alla conquista del 20° trionfo.

Per aiutare il costruttore di Zuffenhausen a consolidare il ruolo di più vittorioso alla 24 Ore di Le Mans, ci sarà anche quella dell’Hertz Team che sarà guidata dal portoghese Antonio Felix Da Costa (già campione mondiale di Formula E), dal britannico William Stevens (GBR) e dal cinese Yifei Ye. Nel 2023 Porsche festeggia il proprio 75° anniversario: risale infatti al 1948 la 356, la prima Porsche di serie della storia.