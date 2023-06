Porsche 963 del team Hertz Jota, autonoleggio da corsa alla 24 Ore di Le Mans

Porsche porterà lo squadrone più nutrito alla 24 Ore di Le Mans e, oltre alle tre ufficiali del team Porsche Penske Motorsport, ci sarà quella del team Hertz Team Jota che ha debuttato alla 6 Ore di Spa-Francorchamps con un bel 6° posto nonostante la vettura fosse stata consegnata solo qualche giorno prima alla Jota, squadra che l’anno scorso ha vinto a Le Sarthe e il campionato WEC nella categoria LMP2.

E proprio due terzi di quell’equipaggio hanno guidato la 963 a Spa e la guideranno a Le Mans: sono il britannico Will Stevens, che è alla sua ottava partecipazione con un altro secondo e terzo posto in LMP2 e un primo nella GTE con una Ferrari 488, e il portoghese Antonio Felix Da Costa, campione del mondo di Formula E 2020-2021 con la DS-Techeetah e attualmente sesto con la Porsche. Al posto del messicano Roberto González Valdés, a completare il terzetto c’è Ye Yifei, alla sua terza partecipazione. L’anno scorso è giunto 7° in LMP2 e in bacheca il titolo nella European Le Mans Series con WRT e Asian Le Mans Series con G-Drive, entrambi conquistati nel 2021.

Un parterre di piloti dunque vincente e di esperienza, ma anche affamato e voglioso di dimostrare il proprio valore alla guida di un’auto prestigiosa, competitiva e con il supporto di una squadra come la britannica Jota che è da molti anni ormai al vertice delle categorie in cui si misura. Alla 24 Ore di Le Mans è infatti alla quarta partecipazione ottenendo con le sue vetture in LMP2 due secondi posti e un terzo posto lo scorso anno salendo sul podio insieme all’altra vettura del team. Lo stesso dicasi nel WEC dove due secondi e due terzi posti, oltre al già citato titolo, indicano quali siano le capacità del team, ancora di più in una classe dove tutte le vetture sono uguali per regolamento. Se poi prendiamo in considerazione anche i risultati ottenuti con i partner G-Drive e Jackie Chan, si contano 12 podi con 3 vittorie e un 2° posto assoluto.

E a rafforzare l’area tecnica e sportiva del team fondato da Sam Hignett e John Stack, è da poco arrivato un vero e proprio pezzo da novanta. Si tratta di Dieter Gass e proviene dall’Audi dove ha seguito da vicino i programmi per l’endurance, i campionati GT, il DTM e la Formula E. Gass ha lavorato lungamente anche con Toyota Motorsport in Germania e ha da poco assunto anche l’incarico di Senior Technical & Sporting Advisor per il campionato mondiale delle monoposto elettriche e riferisce direttamente al co-fondatore e Chief Championship Officer, Alberto Longo. Insomma, un animale da motorsport che conosce a fondo il suo lavoro, al tavolo di disegno così come ai box e nei palazzi dove si prendono le decisioni.

Quanto alla livrea, la Porsche 963 del team Jota si distingue per la scintillante verniciatura in oro percorsa dalla scritta di Hertz che anche title sponsor, una delle maggiori società di autonoleggio al mondo e un nome che testimonia il crescente interesse suscitato dal mondo automotive, non solo da parte dei costruttori, ma anche di quello dei servizi di mobilità. Con un campionato che attrae grandi gruppi come General Motors (Cadillac), Stellantis (Peugeot), Toyota e Volkswagen (Porsche), accanto ad altri nomi prestigiosi come Ferrari in attesa dell’arrivo di Alpine (cioè Renault), BMW e Lamborghini nel 2024.