Porsche vuole il tris, l’assenza delle hypercar dà la carica. È la regina della 24 Ore di Le Mans, quest'anno punta tutto sulle GT

È la macchina da battere. Il muro invalicabile da abbattere. Chi ci riuscirà? La Porsche 911 GT3 R LMGT3 è una sorta di carro armato, indistruttibile e anche imbattibile. La vettura tedesca è la regina della 24 Ore di Le Mans per quanto riguarda la classe riservata alle Gran Turismo. Nel 2024 e 2025, ha fatto la storia grazie al team tedesco Manthey, dal 1996 legato alla Casa di Stoccarda, la cui base è nei pressi del circuito del Nurburgring.

Per l’edizione 2026 della maratona francese, la squadra che fu fondata da Olaf Manthey e che gode del supporto tecnico Porsche ufficiale, schiera due GT3: la prima è affidata all’inglese James Cottingham, al russo Timor Boguslavskiy e al turco Ayhancan Guven, la seconda invece, sarà guidata dall’australiano Yasser Shahin, dall’italiano Riccardo Pera e dall’austriaco Richard Lietz. E proprio Pera-Lietz, con l’aggiunta di Ryan Hardwick come terzo pilota, hanno vinto la 24 Ore di Le Mans dodici mesi fa, mentre ancora Lietz con Shahin e Morris Schurring si è imposto nel 2024.

Di fatto, la Porsche numero 92 di Pera-Lietz-Shahin raggruppa i vincitori della 24 Ore degli ultimi due anni. E se è vero che non c’è due senza tre… Il costruttore tedesco non è rappresentato nella classe Hypercar e dunque tutta l’attenzione dei “Porschisti” sarà per le due GT3 del team Manthey. Ed è bello che ci sia un rappresentante italiano a far parte di questo incredibile gruppo. Riccardo Pera, 26enne di Lucca, ha costruito la propria carriera con il marchio Porsche, vincendo nel 2016 la Cayman Cup Italia e risultando vice campione del Porsche Carrera Cup italiano nel 2017. Da quel momento, Pera ha spiccato il volo rappresentando il marchio di Stoccarda in svariati campionati e correndo con numerose squadre, da Ebimotors al Dempsey Proton, GR Racing e Lionspeed fino a raggiungere il Manthey Racing, la squadra vertice tra tutte quelle che schierano le Porsche GT3.

E proprio con Manthey, Pera oltre a conquistare la 24 Ore di Le Mans 2025, ha anche vinto il campionato WEC riservato alla classe GT. Con gli esperti Lietz e Shahin, nel WEC 2026 che fino ad ora ha disputato due appuntamenti, Pera ha festeggiato il terzo posto di classe a Spa e la medesima posizione a Imola. Ora non gli resta che dare l’assalto al gradino più alto del podio di Le Mans per tentare di ripetere il grande successo del 2025.