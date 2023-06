Tom Kristensen sarà il Grand Marshal della 24 Ore di le Mans 2023

Tom Kristensen sarà il Grand Marshall dell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans in programma il 10-11 giugno prossimo. Spetterà dunque lui a condurre il plotone delle 62 vetture che alle ore 16 del sabato saranno il via alla corsa francese svoltasi per la prima volta nel 1923 e che il pilota danese ha vinto per ben nove volte.

A questo deve il suo soprannome di “Mr. Le Mans” ed era dunque logico che fosse lui a ricoprire questo ruolo prestigioso, assegnato di volta in volta a ex vincitori della corsa più famosa al mondo. Tom Kristensen è anche il primo Grand Marshall a fare il bis visto che già gli era stata assegnato questo privilegio nel 2015, un anno dopo il suo ritiro, mentre lo scorso anno è stato ambasciatore della 24 Ore di Le Mans.

Kristensen ha anche altri record. È stato infatti il primo ad eguagliare Jacky Ickx con tre vittorie di fila (2000, 2001 e 2002) e ha proseguito aggiungendo al filotto altrettante edizioni, tutte con l’Audi con la quale ha vinto anche nel 2008 e nel 2013. La sua prima vittoria risale invece al 1997 con TWR-Porsche WSC-95 avendo come compagni di squadra due ex ferraristi: Stefan Johansson e il compianto Michele Alboreto. In 18 edizioni si è ritirato 4 volte e, quando è arrivato sempre sul podio collezionando tre secondi posti e due terzi.

L’asso danese ha avuto come compagni di vettura anche altri due specialisti italiani della 24 Ore di Le Mans vincendo per tre volte con Rinaldo Capello e altrettante con Emanuele Pirro. Kristensen ha vinto anche con tre tipi di propulsione: il motore a benzina con iniezione diretta, il diesel e l’ibrido. Nel suo palmares ci sono anche un titolo WEC nel 2013 e sei vittorie e 4 secondi posti alla 12 Ore di Sebring su 13 partecipazioni. “Tom è la leggenda vivente della corsa di durata più grande al mondo” ha detto Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest che da sempre organizza la competizione motoristica francese.