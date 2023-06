Toyota mostra l’approccio carbon neutrality alla 24 Ore di Le Mans. Diverse iniziative per la sostenibilità ed il motorsport

LE MANS - Toyota si avvarrà del palcoscenico offerto dalla 24 Ore di Le Mans del 10-11 giugno, per mostrare il suo approccio multi-tecnologico verso la carbon neutrality mediante una serie di dimostrazioni ed aree espositive a tema. Il concept Orc Rookie Gr Corolla H2 completerà un giro dimostrativo del Circuit de la Sarthe nella giornata del 10 giugno, precisamente alle 12:20, al fine di sottolineare il potenziale dell’idrogeno per un futuro ad emissioni zero.

La vettura, già utilizzata dal team Rookie Racing nel campionato endurance Super Taikyu giapponese, è alimentata dall’idrogeno gassoso con il motore che rimane a combustione interna: in pratica si tratta di un’ auto da corsa tradizionale con emissioni quasi nulle. Inoltre, in pista, da 7 all’11 giugno, ci saranno una serie di presentazioni per mostrare le varie strade percorribili per la realizzazione di una società carbon neutral e per ripercorrere i 100 anni di storia della 24 Ore di Le Mans, gara in cui Toyota ha perfezionato il suo know-how ingegneristico. Tra le iniziative c’è anche l’esposizione, dal 1° giugno al 2 luglio, delle cinque vetture ibride Toyota Gazoo Racing vincitrici a Le Mans, dal 2018 al 2022, nel Museo della 24 Ore di Le Mans.