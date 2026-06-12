WEC, svelato il calendario 2027: 9 appuntamenti, confermata Imola e torna Silverstone

LE MANS - Il FIA WEC si allarga in vista del 2027. Come da tradizione, il venerdì che precede la 24 Ore di Le Mans è stato scelto da FIA e Automobile Club de l’Ouest per presentare il calendario della stagione successiva. Questa volta le voci di un calendario più ampio sono state confermate e il Mondiale Endurance conterà nove eventi con il ritorno della tappa di Silverstone.

La stagione 2027 prenderà il via in Medio Oriente dal Qatar. Il circuito di Lusail ospiterà dapprima il tradizionale Prologo, previsto nei giorni del 21 e del 22 marzo, prima di accogliere il 27 marzo la 1812 km del Qatar. Chilometraggio, quello della gara mediorientale, non casuale ma scelto per celebrare la festa nazionale qatariota.

Il WEC sbarcherà poi in Europa. L’11 aprile sarà infatti il turno della 6 Ore di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è dimostrato una delle sedi più apprezzate del campionato grazie al grande successo di pubblico registrato nelle ultime edizioni e all’atmosfera unica che caratterizza il tracciato romagnolo.

Si prosegue con la novità tanto attesa di Silverstone. Il circuito inglese, che in precedenza aveva ospitato il Mondiale Endurance ininterrottamente dal 2012 fino al 2019, tornerà a far parte del campionato. L’appuntamento nel tracciato del Northamptonshire è fissato per il fine settimana del 25 aprile.

Poche settimane più tardi, il 15 maggio, toccherà al Belgio per la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Il circuito delle Ardenne, come da tradizione, farà da banco di prova prima dell’appuntamento più importante dell’anno: la 24 Ore di Le Mans. La maratona francese andrà in scena il 12 e 13 giugno.

Dopo Le Mans, il campionato si concederà una breve pausa prima di attraversare l’Atlantico per raggiungere il Sud America. L’11 luglio il WEC farà infatti ritorno a Interlagos per la 6 Ore di San Paolo, una gara che negli ultimi anni ha ritrovato un posto stabile nel calendario grazie all’entusiasmo del pubblico brasiliano e alla forte tradizione motoristica del Paese.

La ripresa dopo la pausa estiva porterà invece il mondiale negli Stati Uniti. Il 12 settembre sarà la volta della Lone Star Le Mans sul Circuit of The Americas di Austin, appuntamento che continua a rappresentare il principale riferimento del Mondiale Endurance nel mercato nordamericano.

La fase conclusiva della stagione si svilupperà tra Asia e Medio Oriente. Il 26 settembre il WEC farà tappa in Giappone per la 6 Ore del Fuji. Mentre toccherà alla 8 Ore del Bahrain, il fine settimane del 6 novembre, fare da palcoscenico finale del Mondiale Endurance 2027.