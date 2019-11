BMW M8 Gran Coupé, prestazioni da vera sportiva e lusso di un'ammiraglia

LOS ANGELES - BMW ha scelto il salone di Los Angeles per presentare il modello più grande e potente della gamma M: è la M8 Gran Coupé ovvero 5 metri e 10 e fino a 625 cv, erogati dal noto V8 4.4 biturbo già visto su M5 e le altre M8 a 2 porte, ovvero la coupé e la cabrio.

Rispetto a queste ultime, la Gran Coupé aggiunge 2 porte in più, 27 cm in lunghezza e 20 cm nel passo che raggiunge quasi 3 metri e 3 cm. Ne guadagnano il bagagliaio, da 440 litri con la possibilità di abbattere lo schienale 40/20/40, e l’abitacolo che offre maggiore spazio e più comfort con i livelli di lusso e cura costruttiva che sono degni dell’ammiraglia sportiva di Monaco. Da fuori la M8 si riconosce, come da tradizione per tutte le M, dalla calandra, dalle prese d’aria sui paraurti, dai retrovisori e dagli immancabili due terminali di scarico doppi. In più, ci sono i cerchi da 20 pollici attraverso i quali si vedono i grandi dischi carboceramici dell’impianto frenante.

All’interno, di grande raffinatezza sono i sedili, rivestiti in pelle Merino con M cucite e stampata a rombi. Specifici sono il volante, la leva del cambio e i comandi sulla consolle che permettono di regolare ogni parametro del telaio e della meccanica: sospensioni, il differenziale attivo M, la risposta del motore e del cambio a 8 rapporti fino allo sterzo a rapporto variabile e alla valvola allo scarico che esalta la sonorità sportiva. Anche la strumentazione digitale, l’head-up display e il sistema infotelematico sul quale si possono anche preimpostare due modalità di guida programmate e richiamarle in ogni momento attraverso due piccole levette sulla razze del volante.

Il guidatore può persino regolare la trazione integrale xDrive M su 3 posizioni: normale, sportiva e 2WD che disinserisce completamente la presa sulle ruote anteriori e anche il controllo di stabilità può essere escluso del tutto permettendo così al pilota più esperto di mettersi alla prova con le prestazioni della M8 Gran Coupé. Il motore è il già noto V8 di 4,4 litri con iniezione diretta a 350 bar, 4 variatori di fase e 2 turbocompressori twinscroll inseriti all’interno delle bancate a 90 gradi. La versione normale ha 600 cv a 6.000 giri/min, ma ha la zona rossa a 7.200 e 750 Nm tra 1.800 e 5.600 giri/min mentre la Competition ha 625 cv e la stessa coppia, ma con un arco di erogazione che arriva fino a 5.800 giri/min.

La prima accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 s. e da 0 a 200 in 11,3 s. mentre la seconda scende rispettivamente a 3,2 e a 11 netti. Entrambe sono limitate a 250 km/h, ma con il Driver’s Package l’asticella dell’elettronica viene innalzata fino a 305 km/h. Abbastanza per sentirsi alla guida di un’auto davvero sportiva visto che la serie 8 è la punta di diamante di BMW nei campionati GT pur offrendo comfort e lusso degni di una vera ammiraglia.