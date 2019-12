e-tron Sportback, al via gli ordini del Suv coupé. Secondo modello della gamma elettrica di Audi

INGOLSTADT - In casa Audi è partita la prevendita del secondo modello della gamma e-tron. Audi e-tron Sportback è il SUV coupé elettrico con una potenza massima di 408 CV, in grado di percorrere sino a 446 km (nel ciclo WLTP) con una ricarica completa d'energia. Disponibile nelle versioni 50 quattro e 55 quattro, si avvale della trazione integrale elettrica, di un efficiente recupero dell'energia e di un raffinato sistema di raffreddamento indiretto. Il secondo modello della gamma e-tron, unisce, al design muscolare e forte dei montanti C fortemente inclinati, alcuni elementi caratteristici come l'ampio single frame ottagonale, i passaruota pronunciati e la zona posteriore dalla generosa impronta a terra. Grazie ad un passo di 2.928 millimetri, Audi e-tron Sportback garantisce l'abitabilità per cinque persone più bagagli, e gli occupanti del divanetto vedono ridursi lo spazio a livello della testa di solo 20 mm rispetto ad Audi e-tron.

La variante S line edition sottolinea invece il DNA sportivo di Audi e-tron Sportback. Di serie, adotta cerchi in lega da 20 pollici e sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica. Alle estremità del paraurti anteriore, dal profilo più pronunciato rispetto allo standard, spiccano prese d'aria ancora più generose che migliorano la pulizia dei flussi e, prolungandosi sino alla base dei proiettori, contribuiscono a un look particolarmente dinamico. Il logo S line caratterizza la griglia del single frame, mentre i battitacco illuminati in alluminio sono contraddistinti dal logo S. Le elevate performance in termini di trazione e dinamica di marcia sono assicurate da una nuova generazione quattro: la trazione integrale elettrica. Questa regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della coppia fra gli assali. Il comportamento di Audi e-tron Sportback viene armonizzato ai differenti tipi di terreno grazie al controllo della dinamica di marcia Audi drive select, di serie.

È possibile spaziare attraverso sette profili. A seconda del programma selezionato, la vettura privilegia il comfort, l'efficienza o la sportività, armonizzando la taratura delle sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension (di serie). In funzione della velocità e dello stile al volante, l'altezza da terra di Audi e-tron Sportback varia di un massimo di 76 mm. Al lancio, Audi e-tron Sportback sarà disponibile anche nella versione 50 quattro, forte di un powertrain da 313 CV e 540 Nm di coppia. La batteria pesa 120 kg in meno rispetto alla variante 55 quattro e accumula 71 kWh di energia (64,7 kWh effettivamente fruibili), cui consegue un'autonomia nel ciclo WLTP sino a 347 km. Audi e-tron Sportback 50 quattro accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Parallelamente alla variante Sportback, debutta a listino Audi e-tron 50 quattro, dotata dei medesimi powertrain e accumulatori ed accreditata di un'autonomia sino a 336 km WLTP.

Nuova Audi e-tron 50 quattro, nelle concessionarie italiane dal mese di gennaio 2020, sarà offerta a partire da 73.100 euro. Allestimenti analoghi per e-tron Sportback, nelle concessionarie da aprile 2020 con prezzi da 75.400 euro, per la variante 50 quattro, e da 87.400 euro per la top di gamma 55 quattro.