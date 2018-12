Jeep Gladiator, il pickup che mancava. Originale e versatile arriverà in Europa nel 2020

LOS ANGELES - FCA muove un'importante e decisiva pedina sulla scacchiera del mercato globale dei Suv, aggiungendo alla sua squadra un vero pick-up off road nel panorama mondiale . Lo fa con Gladiator, nome che era già stato utilizzato in passato per modelli di questo tipo - uno di grande successo è stato commercializzato negli Anni '60 - e che deriva quasi completamente dell'ultima generazione del suv Wranlger.



Jeep Gladiator si differenzia però dal fuoristrada più 'duro e puro' del brand per il telaio modificato, così da allungare passo e carrozzeria, oltre che per diverse modifiche - come gli assali Dana 44 di terza generazione - che sono legate alla capacità di trasportare fino a 725 kg di carico utile. Come per Wrangler, anche Gladiator vanta qualità di guida in 4x4 che sono il riferimento del segmento.

A seconda delle versioni utilizza due sistemi di trazione - Command-Trac e Rock-Trac - che prevedono, a seconda dei casi, bloccaggi elettrici degli assali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok, barra stabilizzatrice a scollegamento elettronico (questa è una novità assoluta per il segmento) e pneumatici off-road da 33 pollici di diametro.

Il nuovo pick-up Gladiator sarà proposto, a partire dal primo semestre del 2020, nella sola variante di carrozzeria a cabina doppia, a sua volta prevista con tetto rigido o tetto in tela. Grazie alla lunghezza cresciuta a 5,539 m, dietro al vano passeggeri, che è praticamente identico a quello della Wrangler passo lungo, si trova un ampio cassone in acciaio da 152 cm di lunghezza e rivestimento antigraffio e antiurto su tutte le superfici.



«Il nuovo pick-up Gladiator 2020 è immediatamente riconoscibile come una vera Jeep, un compagno ideale per qualsiasi avventura - ha dichiarato Tim Kuniskis, capo del Jeep brand per il Nord America -. I clienti Jeep e gli acquirenti di pick-up di tutto il mondo ci chiedevano da tempo un veicolo con queste caratteristiche. Gladiator nasce dalla ricca e fiera tradizione di robusti e affidabili pick-up Jeep, e combina funzionalità, robustezza e versatilità affermandosi come il pick-up di medie dimensioni più abile nella guida off-road mai prodotto».

Con le sue caratteristiche costruttive, Jeep Gladiator offre performance di riferimento abbinate a capacità di traino e di carico ai vertici della categoria. Inoltre, le tradizionali doti off-road di Jeep sono garantite da due avanzati sistemi 4x4 - Command-Trac e Rock-Trac, assali Dana 44 di terza generazione, bloccaggi elettrici degli assali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok, barra stabilizzatrice a scollegamento elettronico - che è una novità assoluta nel segmento - e pneumatici off-road da 33''.

Jeep Gladiator 2020 è prevista negli allestimenti Sport, Sport S, Overland e Rubicon e verrà prodotta a Toledo in Ohio. Il lancio negli Stati Uniti precederà di quasi un anno quello in area EMEA ed è programmato nel secondo trimestre del 2019.

Per Gladiator 2020 il team di design Jeep ha mantenuto la leggendaria griglia a sette feritoie della Wrangler, ma ha allargato lo spazio tra ciascuna feritoia per migliorare il processo di aspirazione a vantaggio della capacità di traino. La parte superiore della griglia è stata leggermente inclinata all'indietro per migliorare l'aerodinamica complessiva.

Gli allestimenti Overland e Rubicon della Gladiator presentano fari anteriori e fendinebbia a Led (a richiesta). Sui modelli dotati di fari a Led, inoltre, le luci diurne (DRL) presentano una cornice luminosa intorno al perimetro esterno dei fari.

In coda il portellone posteriore è ammortizzato ed è dotato di tre diverse posizioni di arresto; il carico è sempre al sicuro grazie a un sistema di chiusura elettrica di facile attivazione. Sotto il cassone (dietro all'assale posteriore) è allocato supporto della ruota di scorta in grado di ospitare pneumatici fino a 35 pollici.

Per conferire a Gladiator un look premium, è disponibile a richiesta sugli allestimenti Overland e Rubicon l'hard-top a tre pannelli in tinta carrozzeria. L'hard-top a tre pannelli di colore nero è invece disponibile su tutti i modelli della gamma. I pannelli Freedom e i fermi a rilascio rapido facilitano le operazioni di montaggio e smontaggio. L'hard-top è inoltre dotato di finestrino posteriore a scorrimento manuale, che si affaccia direttamente sul cassone.