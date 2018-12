Mopar, 200 accessori per personalizzare Jeep Gladiator. Al LA Auto Show esemplare che dimostra le potenzialità

LOS ANGELES - Una speciale Jeep Gladiator, esposta allo stand del Gruppo FCA al Los Angeles Auto Show racconta l’impegno del brand del gruppo dedicato agli accessori, ai ricambi e ai servizi. Mopar offrirà un portfolio di oltre 200 parti e accessori per personalizzare e migliorare il nuovo pick up Jeep Gladiator 2020 che i proprietari potranno personalizzare scegliendo dal catalogo completo di prodotti Mopar. Il nuovo pick-up Jeep Gladiator Rubicon 2020 esposto al LA Auto Show 2018 è stato completato con un kit di sollevamento da 2 pollici, porte tubolari, griglie parasassi e luci a LED off-road da 5 e 7 pollici, tutti JPP.

Il sun bonnett in tessuto si abbina alle porte tubolari per offrire una sensazione open-air unica, diversa da quella offerta da qualsiasi altro pick-up di medie dimensioni di serie. Il logo JPP è stato aggiunto sul retro del pianale, su entrambi i lati. Ulteriori accessori Mopar includono esclusivi cerchi a cinque razze, una decalcomania sul cofano, una griglia Mopar annerita e cinghie di fissaggio per il parabrezza. Per gli stili di vita più attivi, le barre trasversali Mopar montate sul pianale consentono di installare il portabici Mopar nella parte posteriore. Un sistema di stivaggio sottopianale migliora l’utilità della vettura grazie ai doppi cassetti scorrevoli chiudibili a chiave. Gli interni della Jeep Gladiator 2020 personalizzata sono caratterizzati da sedili in pelle Katzkin, maniglie Mopar, borse Molle e tappetini all-weather. Presente su Jeep Gladiator anche il sistema di scarico Mopar cat-back con presa di aspirazione dell’aria di alimentazione Mopar per aumentare la potenza e la coppia erogate.

«Il marchio Mopar porterà sul mercato un catalogo completo di ricambi e accessori per consentire ai proprietari di personalizzare la nuova Jeep Gladiator 2020 e adattarla al loro stile di vita», ha dichiarato Steve Beahm, head of parts & service di Mopar e passenger car brands di FCA North America - «Offriremo ai proprietari tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare il pick-up di medie dimensioni più performante di sempre, sia che si tratti di versatili accessori lifestyle o di Jeep Performance Parts». La maggior parte dei ricambi e degli accessori della Jeep Gladiator 2020 saranno pronti al momento del lancio sul mercato del pick-up, nel secondo trimestre del 2019.