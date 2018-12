Nuova Audi R8, dalla pista alla strada. Motori ancora più potenti: V10 aspirato da 570 e 620 cv

INGOLSTADT - Mai come in questo caso la definizione “Born on the track, built for the road” (nata per la pista, costruita per la strada) calza a pennello. Le nuove Audi R8 Coupé e Spyder, che sono state precedente dal debutto della R8 LMS GT3 in occasione del Salone di Parigi, possono ora contare nella declinazione stradale su di un design più aggressivo e performance superiori rispetto ai precedenti modelli.

«R8 occupa una posizione speciale nell'offerta Audi, da qualunque punto di vista la si consideri - ha detto afferma Michael-Julius Renz, CEO di Audi Sport GmbH - ed è oggi ancora più potente e veloce». Una delle novità più importanti sta nei motori: - condivisi con Lamborghini - che crescono in potenza e coppia, garantendo quella risposta immediata alla minima pressione dell'acceleratore che sa dare solo un V10 aspirato. La configurazione base passa da 540 a 570 cv, mentre la coppia cresce di 20 Nm: da 540 a 560 Nm. Audi R8 V10 Quattro scatta così da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi (Coupé) e 3,5 secondi (Spyder) raggiungendo - in assenza di limiti - una velocità massima di, rispettivamente di 324 e 322 km/h.

Nel caso della R8 V10 Performance Quattro il motore eroga 620 cv (+10 cv rispetto alla precedente versione Plus), con un picco di coppia di 580 Nm (+20 Nm). Un risultato reso possibile dall'ottimizzazione del sistema di distribuzione, forte di nuove valvole in titanio. La Coupé scatta così da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, la Spyder in 3,2 secondi. La velocità massima si attesta, rispettivamente, a 331 e 329 km/h. Il propulsore, in entrambi gli step di potenza, è corredato del filtro antiparticolato. Nelle nuove R8 le modifiche apportate all'assetto assicurano maggiore precisione e migliori feedback. Sia con lo sterzo dinamico fornibile a richiesta sia con lo sterzo elettromeccanico di serie, la servoassistenza è stata messa a punto ex novo: la risposta è più diretta e precisa nell'intero range di velocità.

Lo sterzo dinamico adatta il rapporto di trasmissione da 10,5:1 a 15,8:1 in funzione della velocità di marcia: in manovra è molto diretto, mentre ad alta velocità spicca per rigore e stabilità. In modalità Performance, le risposte sono più rapide rispetto ai setup comfort o auto e, a partire da 140 km/h, il rapporto di trasmissione è costante (14:1). Una soluzione che gioca a favore della precisione e del feeling nella guida più impegnata. Alle modalità di marcia previste dal sistema Audi Drive Select si aggiungono, nel caso della R8 V10 Performance Quattro, i programmi dry, wet e snow che influiscono sulla taratura del controllo elettronico di stabilizzazione ESC.

Audi R8 V10 Performance Quattro si arresta, rispetto alla precedente V10 Plus, in uno spazio inferiore di 1,5 metri da 100 a 0 km/h, di 5 metri da 200 a 0 km/h. Nuova R8 è equipaggiata, di serie, con cerchi da 19 pollici. A richiesta sono disponibili ruote da 20 pollici ultraleggere con design a 5 razze a V che garantiscono una superiore reattività. Audi propone, in alternativa all'impianto standard con superfici d'attrito in acciaio, i dischi carboceramici. A richiesta, la barra antirollio anteriore è realizzata in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico. Una soluzione che riduce il peso di 2 chilogrammi.

Questa nuova edizione di Audi R8 si distingue esternamente per la griglia single frame più ampia e per due listelli verticali che suddividono le prese d'aria frontali. Sotto il bordo del cofano anteriore sono presenti tre fessure piatte: un chiaro rimando alla mitica Audi Sport Quattro, icona del marchio. Il nuovo splitter può contare su di una superficie maggiorata, così come le aperture alla base dei gruppi ottici posteriori e la griglia in corrispondenza dell'estrattore.

Dettagli che sottolineano il look sportivo di R8 al pari dei rinnovati terminali di scarico ovali. All'interno del vano motore, il sistema di aspirazione è celato da una inedita cover tripartita, disponibile in materiale plastico oppure in carbonio. I clienti di R8 hanno la possibilità di optare per tre diversi pacchetti estetici in funzione dello step di potenza del motore. A richiesta, gli anelli e i badge Audi sono verniciati in nero lucido. Il programma Audi exclusive permette ai Clienti di personalizzare molteplici dettagli interni ed esterni. Sono disponibili, ad esempio, il pacchetto carbonio lucido e, limitatamente alla motorizzazione top di gamma, il pacchetto design R8 performance con rivestimenti in pelle/Alcantara ed elementi decorativi in carbonio. La rinnovata R8 raggiungerà le concessionarie nel corso del primo trimestre del 2019.