Volkswagen, New Beetle lascia spazio a ID Buzz Cargo. Passaggio di testimone al LA Auto Show

LOS ANGELES - Passaggio di testimone in Casa Volkswagen: davanti al pubblico degli addetti ai lavori presenti alla prima giornata riservata alla stampa al Los Angeles Auto Show, il New Beetle (cioè il moderno erede del Maggiolino) saluta gli appassionati con una Final Edition, ricca di contenuti e finiture speciali. E lascia spazio al primo ‘commercialè elettrico della marca, quell’ ID Buzz Cargo che sarà costruito nello stabilimento messicano lasciato libero dal New Beetle, con la prospettiva di arrivare anche in Europa nel 2022. Una celebrazione del grande passato di Volkswagen ma anche una rassicurazione sulla volontà di innovare e proseguire nella presenza industriale nelle Americhe.

Come ha ribadito Scott Keogh, presidente di Volkswagen North American region, all’evento di Los Angeles saranno due veicoli commerciali (oltre all’ID Buzz Cargo viene svelato il triciclo da trasporto Cargo e-Bike) a fornire una anticipazione delle diverse forme di mobilità elettrica del futuro. Analogamente agli altri modelli ID di Volkswagen anche ID Buzz Cargo è pensato per montare una varietà di pacchi batteria, in base all’uso del veicolo, raggiungendo autonomie comprese tra 350 e 500 km nel ciclo WLTP. Nel caso specifico del modello svelato a Los Angeles è presente un motore elettrico da 150 kW (equivalenti a 201Cv) collegato ad un sistema di trazione posteriore.

Un sistema di trazione integrale - come quello implementato nell’ID Buzz - potrà essere realizzato in futuro semplicemente aggiungendo un motore nella parte anteriore. L’elenco di funzioni innovative del nuovo Cargo comprende la ricarica induttiva, un tetto a pannelli solari che può estendere l’autonomia del veicolo fino a 15 km al giorno, e un sistema di guida completamente autonoma.