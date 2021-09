Bosch: scendete pure, la Mercedes Classe S si parcheggia da sola

MONACO - Immaginate di avere fretta, in ufficio vi aspettano. Immaginate di entrare nel garage e trovare il piano è tutto occupato. Bene, la soluzione non sarà più imprecare o cercare di scusarsi per il ritardo. Basterà scendere dell’auto e selezionare l’opzione “vai a parcheggiare” sull’iPhone. Null’altro. L’auto girerà per il garage e parcheggerà da sola al primo posto disponibile. Fantasia? Assolutamente no. A Monaco, al salone della mobilità, Bosch ha dimostrato che questa tecnologia esiste, è già supercollaudata ed è pronta per invadere il mercato.

La Mercedes Classe S nel parcheggio dell’IAA ha stupito tutti. L’autista è sceso, l'ha lasciata al centro della strada e si è allontanata. L’auto dopo pochi secondi utilizzando radar, telecamere e sensori ha individuato il posto libero, lo ha raggiunto e ha parcheggiato con la giusta inclinazione seguendo perfettamente le righe che delimitavo il posto. Si è fermata, ha spento il motore e serrato le portiere.

Ecco il futuro. Ma non tanto lontano. Bosch ha già fatto sapere che entro il 2025 i parcheggi che adotteranno questa tecnologia saranno più di mille in Europa. La guida autonoma in spazi ridotti è già una realtà pronta a fare la sua parte in piena sicurezza. Ecco, piena sicurezza. Nel garage dell’IAA non sono mancati anche improvvisi ostacoli come un pedone sbucato da una zona buona o un piccolo ostacolo sull’asfalto, una cilindretto grande come un gattino: la Classe S ha immediatamente arrestato la marcia per poi riprendere il movimento non appena l’ostacolo è stato rimosso.

Tecnologia e sicurezza. Il futuro ha bisogno di questo. “L’obiettivo di Bosch - ha ribadito Gabriele Aimone Cat, media relations manager - è massima connessione con zero emissioni e zero incidenti. Ci si può arrivare e la ricerca Bosch è già molto avanti”.