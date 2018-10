Mercedes e Silver Arrows Marine, la collaborazione va avanti. In arrivo la “Classe S del mare” Open

MONTECARLO - Il mare e la strada hanno niente in comune. Eppure sono frequenti i casi di contaminazione tra auto e barche. Uno dei più interessanti riguarda Silver Arrows Marine, cantiere con sede legale nel Principato di Monaco e produzione affidata alla finlandese Baltic Yachts, che già da qualche anno ha stretto un patto di collaborazione con Mercedes, in particolare con il Centro Stile della casa tedesca. Il Silver Arrow 460 Granturismo è stato il primo frutto di questa collaborazione, ma l’azienda monegasca ha appena annunciato che è stato avviato il progetto per la realizzazione della “Classe S del mare”, ovvero la versione Cabrio della barca di 14 metri finora prodotta esclusivamente con tetto rigido, in stile coupé. Successivamente arriverà poi anche una versione Limousine, con la parte cabinata più ampia e confortevole, ispirata alla Mercedes Classe S con carrozzeria sedan.

Nella presentazione del progetto, svoltasi a Montecarlo nell’immediata vigilia dello Yacht Show del Principato, è stato spiegato che «il modello di sviluppo della gamma ispirato al mondo dell’auto si può adattare perfettamente a quello delle barche». E in proposito è stato ricordato che molte case adottano pianali, motori e parti meccaniche in comune per realizzare auto profondamente diverse tra loro, come berline, coupé e cabriolet.

«E’ esattamente ciò che faremo noi» – ha dichiarato Jacopo Spadolini, il Ceo italiano di Silver Arrows Marine. Utilizzando lo stesso scafo, lo stesso motore e gli stessi sistemi idraulici si realizzeranno infatti tre imbarcazioni diverse. «Con questo progetto - ha aggiunto il manager - lanciamo una sfida alle convenzioni del mondo della nautica prendendo a modello ciò che avviene nel mondo dell’auto e siamo convinti che questo approccio possa dare i suoi frutti. L’innovativo metodo modulare con cui sono costruite le nostre barche si adatta perfettamente al metodo utilizzato nell’industria automobilistica, che utilizza il medesimo telaio e le medesime motorizzazioni e parti meccaniche per realizzare auto molto diverse tra loro, come le coupé, le cabrio e le berline».

Nell’anteprima di Montecarlo, a dire il vero, non si è visto molto. Sono stati presentati soltanto i primi schizzi elaborati dal centro Stile Mercedes. Tuttavia appare chiaro che la “Classe S del mare” si prefigura come una imbarcazione open, di 14 metri, in grado d’imporsi per uno stile elegante in sintonia con quello delle Cabrio prodotte a Stoccarda. “Entro il 2019 – assicura comunque il cantiere – tutti i dettagli saranno definiti e verrà avviata la produzione».

In una fase successiva arriverà, come detto, il terzo modello previsto dal piano di sviluppo della gamma: sarà la Limousine, che si distinguerà per la disposizione degli spazi in cabina, personalizzabili in base alle richieste degli armatori. In proposito, il cantiere ha ricordato che in questa fase di avviamento è prevista una “opportunità unica”: i potenziali clienti possono farsi avanti per essere coinvolti nella definizione del progetto.