Microlino 2.0 protagonista al Salone di Monaco. 230 km di autonomia con una ricarica e tre varianti disponibili

MONACO - Sarà costruito a Torino e avrà autonomie differenziate, da 95 a 230 chilometri, il nuovo Microlino 2.0. Misure contenutissime, ingresso anteriore, struttura portante unibody di tipo automobilistico che conferisce maggiore rigidità, questo nuovo quadriciclo ha guadagnato un suo palcoscenico all’IAA di Monaco per la sua accattivante fisionomia. Più largo davanti, ristretto dietro, Microlino 2.0 ha un divanetto ospitale su cui trovano posto chi lo guida e un passeggero. Un divanetto che è anche movibile per dare più spazio a chi ha gambe lunghe.

La produzione di Microlino 2.0, che, come dicevamo avrà a Torino il suo hub, comincerà entro l’anno. Gli ordini hanno già toccato quota 24mila ed è facile immagina che dopo la presenza a Monaco, aumenteranno ancora.

Tra le soluzioni estetiche adottate la più simpatica è quella dei fari integrati negli specchietti retrovisori. Con questa scelta è libero il frontale e non ci sono legami elettrici tra l’abitacolo e la porta d’ingresso. Microlino vuole stabilire una categoria di prodotti da sistemare tra le mito e le auto. Stabilire una categoria di prodotto tra moto e auto, ideale per l'uso in città.

Il design è curatissimo. Non ci sono maniglie, la striscia dei led posteriori delimita la parte inferiore del piccolo bagagliaio (dove comunque entra Comodamente la spesa). La porta può essere aperta con la semplice pressione di un pulsante: una molla a scomparsa facilità completamente l’operazione. La porta ha anche un meccanismo soft-close che permette una chiusura delicata. Lo spazio di ingresso è ampio, nonostante il volante fisso, non ci sono difficoltà eccessive a guadagnare il divano.

Il nuovo cruscotto ha un doppio display con funzione touch per controllare e mostrare tutto ciò che è rilevante. Micro, l’azienda ha avviato alla nuova vita Microlino, ha deciso di lanciare la versione 2.0 in tre edizioni distinte. C’è l'edizione Urban che incarna l'essenza del Microlino come un veicolo carino e semplice. È particolarmente rivolto ai clienti che amano un veicolo ecologico e pratico per i loro spostamenti quotidiani. È disponibile in due colori Santorini White unicolor e Amsterdam Orange bicolore con a tetto nero lucido. Presenta due stili interni semplicistici in tessuto nero e antracite. Il modello di ingresso viene fornito con il tetto chiuso che può essere aggiornato, volendo, con tetto apribile. C’è poi la versione Dolce disponibile in cinque colori distinti e presenta dettagli cromati che danno un tocco premium. Accanto ai due colori dell'edizione Urban, tre colori con tetto bianco: Zecca di Parigi, Rosso Milano e Blu Zurigo.

Il look retrò è completato dalle barre luminose a Led Infinity anteriori e posteriori che danno il aspetto generale retrò con un tocco moderno. La Dolce Edition presenta due stili di interni con materiali premium in tessuto e pelle vegana per sedile, cruscotto e volante che si abbinano ai colori esterni retrò. Il tetto apribile è di serie e assicura che i clienti possano godere la luce del sole durante i periodi più caldi dell'anno. Senza alcun costo aggiuntivo,

I clienti possono anche optare per il tetto coupé. Infine c’è il modello Competizione, progettato per il futurista audace e innovativo. Ha un uno stile futuristico, abbinato a sottili dettagli cromati e colori della carrozzeria opachi che contrastano con il tetto nero lucido.

L'edizione è disponibile in tre colori opachi: Gotham Anthracite, London Green e Torino Alluminio, ciascuno completato da un tetto nero lucido. È dotato di due stili interni con materiali premium in tessuto e pelle vegana per sedile, cruscotto e volante che si abbinano all'esterno moderno. Il tetto apribile è di serie. “Il prezzo base - afferma il manager Oliver Ouboter - resterà intorno ai 12.500 euro, nonostante costi molto più alti per materie prime, elettronica, componenti e celle della batteria. Siamo comunque soddisfatti che nonostante le sfide che hanno migliorato le performance del veicolo, il Microlino rimarrà conveniente ".

Vediamo i numeri principali forniti da Micro. La velocità massima è di 90 km/h; l’accelerazione (0-50 km/h) 5 secondi; la potenza nominale 12,5 kW mentre quella foto picco arriva 19 kW. La coppia è di 118 Nm; l’autonomia 95 / 175 / 230 km, rispettivamente con batterie 6 kWh, 10,5 kWh, 14 kWh. I tempi di ricarica 0-80%: 4h per batteria da 6 kWh; 3 ore per batteria 10,5 kWh; 4 ore per batteria 14 kWh.