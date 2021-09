Renault 5 Prototype reginetta allo show tedesco. Esposta accanto alla R5 del 1972

MONACO - Con una mossa a sorpresa, che ha spiazzato i concorrenti (prima fra tutti la Volkswagen che ha portato a Monaco la sua piccola elettrica ID.Life, naturalmente sotto forma di concept) Luca de Meo, Ceo del Gruppo Volkswagen ha fatto il ‘pieno’ - naturalmente con il distanziamento da Covid - allo stand dello IAA Mobiliy 2021. Reginetta indiscussa di questo Salone della transizione, la futura 5 Elettrica è stata collocata accanto alla prima generazione della R5 presentata quasi 50 anni fa e che - in una esposizione di diversi allestimenti . dimostra ancora tutta la sua modernità. Il mezzo secolo dell’Icona della Losanga non poteva essere festeggiato in modo migliore che con il debutto in pubblico della Renault 5 Prototype (fin qui vista in eventi virtuali) che, dal 2024, darà vita a un modello di serie a propulsione 100% elettrica. L’anima di una marca sta nella sua eredità.

Per valorizzarla e ritrovare lo spirito dei tempi gloriosi, non deve mai perderlo e continuare a trarne ispirazione. Questo - si legge nella nota - è il ruolo di Renault 5 Prototype: dimostrare che Renault democratizzerà i veicoli elettrici in Europa con un approccio moderno all’auto popolare ed essenziale, proprio come ha fatto ai suoi tempi la sua affascinante antenata. Renault 5 Prototype è un’attraente city car compatta che proietta nel futuro una delle star senza tempo di Renault, con un pizzico di modernità 100% elettrica. Ha saputo mantenere il suo carattere divertente e sbarazzino, con una tinta di carrozzeria gialla molto ‘pop’. Il team di design di Gilles Vidal si è ispirato a questo modello emblematico del patrimonio Renault, conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo.

Renault 5 Prototype riprende le grandi linee del design originale con un approccio moderno ben visibile nella forma, nei dettagli, ma anche negli allestimenti e materiali scelti che si ispirano al mondo dell’elettronica, dell’arredamento e dello sport. Il Salone di Monaco ha dunque dato a molti l’occasione di scoprire - o riscoprire - Renault 5 Prototype, ma anche di fare una piacevolissima immersione nell’eredità della marca della Losanga con l’esposizione di quattro modelli che hanno segnato la carriera di Renault 5. Saranno esposte la versione TL arancione, una Le Car Van nera, un’elettrica blu e una TX in tinta Champagne.