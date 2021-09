ID.LIFE concept, la compatta con la spina che svela la prossima elettrica di Volkswagen

MONACO - Il viaggio nell'elettrificazione del marchio Volkswagen riparte dalle vetture compatte. Si chiama ID.LIFE la concept car che la casa tedesca ha portato all'IAA Mobility di Monaco di Baviera. Certo si tratta solo di un prototipo, ma mette sul piatto una singolare versione del noto pianale modulare MEB.

Piattaforma impiegata sino a questo momento per vetture di segmento C a salire, tutte provviste di trazione posteriore ed eventualmente integrale. Questa variante small destinata alla ID.LIFE oltre a dare vita ad un veicolo compatto, è provvista di trazione anteriore e quindi di motore elettrico collocato sull'avantreno. La concept prefigura un futuro modello di segmento B, il cui prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 20-25.000 euro. Sostenibilità e digitalizzazione sono le parole d'ordine per qualificare la nuova ID.LIFE. Vettura che si presenta molto razione nelle linee, quasi “semplice”, ma soprattutto con una quota relativa alla lunghezza di 4,09 metri (2 centimetri più di una Polo). Di fatto questa potrebbe essere verosimilmente la nuova ID.2, pertanto ci dovrebbe essere spazio per un'auto ancora più compatta, quindi di segmento A, il cui sviluppo dovrebbe essere stato demandato a SEAT e che sarà quasi certamente costruita proprio su questa versione Small del pianale MEB.

Aperta e chiusa parentesi, la nuova ID.LIFE adotta una serie di soluzioni che potrebbero passare come minimaliste, ma che invece rivelano quanto l'auto sia sempre più un device che un mezzo di trasporto. Anzi, nel caso specifico della concept Volkswagen, diventa pure un luogo di convivialità. Ad esempio, la panca anteriore può essere ripiegata, consentendo ai passeggeri dei sedili posteriori di utilizzare i sedili anteriori come poggiapiedi mentre si reclinano i sedili e si godono un film in quella che VW chiama "modalità cinema". I sedili posteriori possono anche essere completamente ripiegati per creare un letto lungo 2 metri.

Il cinema di cui sopra deriva dal fatto che la ID.LIFE è provvista di un vero e proprio maxi schermo (34 pollici) che si estende lungo tutta la plancia, coprendo l'interno del parabrezza. Presenzia poi un proiettore utilizzato per visualizzare i contenuti multimediali.

Diversi i materiali sostenibili utilizzati per i rivestimenti, mentre ad alimentare il quadro prestazionale ci pensa un motore elettrico in grado di sviluppare 234 CV che garantisce uno spunto da 0 a 100 di 6,9 secondi. La batteria del concept è di 57 kWh capace di assicurare un'autonomia di 400 chilometri nel ciclo WLTP. Ciò che seguirà alla ID.LIFE dovrebbe arrivare sul mercato non prima del 2025.