BMW X5, la 4^ generazione debutta sotto i riflettori di Parigi. Design sportivo e tecnologia da primato

Per Bmw il 2018 è l'anno della famiglia «X» che si è non solo allargata con l'arrivo della piccola e sportiva X2, ma è anche ringiovinita con il rinnovamento della X4 e con la quarta generazione della capostipite X5, fresca reduce dal debutto pubblico ufficiale al Salone di Parigi.

Caratterizzata da un look ispirato al nuovo corso stilistico del marchio, imperniato su linee pulite e incisive che – pur accentuandone l'autorevolezza e la presenza su strada – riescono quasi a camuffarne l'incremento delle dimensioni, con una lunghezza di 4.922 mm (42 più della precedente), la larghezza di 2.004 mm (+64) e un'altezza cresciuta di 19 mm che l'hanno portata a sfiorare il metro e 75. L'evoluzione si traduce in un sensibile miglioramento dell'abitabilità all'interno di un «guscio» che ha mantenuto le tipiche proporzioni dei Sav, offrendo tra l'altro un bagagliaio la cui capacità varia da 650 a 1.879 litri.

Nell'abitacolo profondamente modificato spiccano tra l'altro i sedili ulteriormente rialzati, il nuovo design del quadro strumenti digitale ampiamente configurabile e del Control display flottante al centro della plancia (entrambi con diagonale di 12,3 pollici), il porta-tazze raffreddato e riscaldato, il grande tetto panoramico trasparente Sky Lounge e l'intrattenimento Professional per i passaggeri posteriori affidato a un touch screen da 10,2 pollici che sarà disponibile alla fine dell'anno, come il sofisticato impianto audio Diamond Surround della Bower & Wilkins.

L'attenzione riservata alla qualità della vita a bordo trova riscontro anche nella meccanica e nel conseguente comportamento dinamico che per ogni Bmw rappresenta un must irrinunciabile. Nel campo dei motori, tutti abbinati al cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, la principale novità sembra confermare che a dettare ai costruttori le linee guida non sono più i mercati europei, dove non sarà commecializzato l'inedito V8 da 462 cv della X5 xDrive 50i da 462 cv, mentre saranno disponibili al lancio – previsto per novembre – le altre tre unità a 6 cilindri: il benzina da 340 cv della xDrive40i, il turbodiesel della xDrive30d da 265 cv e quello della top di gamma M perfomance, la M50d da 400 cv.

A garantire un comportamento impeccabile sia su strada, sia soprattutto off-road concorrono numerosi interventi tecnologici come il controllo elettronico del bloccaggio del differenziale posteriore e la più recente evoluzione della trazione integrale intelligente xDrive, capace di distribuire la coppia tra gli assi adattandosi immediatamente alle diverse condizioni del terreno che si sta affrontando. Il tutto inserito nel contesto del nuovo chassis, studiato per ottimizzare la sportività, il comfort e il comportamento off-roaf, che può essere ulteriormente implimentato con un pacchetto specifico che porta in dote quattro differenti modalità di guida.