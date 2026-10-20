Changan e Solera insieme in Europa per migliorare assistenza, ricambi e riparazioni

In Europa Changan ha stretto un accordo con Solera, gruppo specializzato in tecnologie e dati per il settore automotive, allo scopo di integrare le proprie vetture nelle reti assicurative, nei sistemi di gestione dei sinistri e nei circuiti di riparazione e distribuzione dei ricambi. L'intesa, annunciata al Salone dell'Auto di Parigi, punta a migliorare l'accesso alle informazioni tecniche, la riparabilità dei veicoli e l'efficienza dell'assistenza post-vendita. La collaborazione prevede un flusso più strutturato di informazioni su veicoli, componenti e procedure di riparazione, con l'obiettivo di agevolare il lavoro di assicurazioni, periti e officine. Tra gli ambiti di intervento figurano la gestione dei dati nel rispetto delle normative europee, la trasparenza delle informazioni tecniche e l'integrazione delle vetture Changan nei sistemi digitali utilizzati per la valutazione dei danni e la gestione delle pratiche assicurative.

Solera, che dichiara di servire oltre 280.000 clienti e partner in più di 120 Paesi, mette a disposizione la propria infrastruttura tecnologica e le informazioni raccolte nel settore automotive. Il gruppo offre, tra le altre soluzioni, la piattaforma Qapter per la gestione digitale dei sinistri e delle riparazioni, con strumenti basati anche sull'intelligenza artificiale. Changan è attualmente presente in 15 mercati europei e punta a raggiungere circa 1.000 punti vendita e assistenza entro il 2030. La struttura europea comprende la sede centrale a Monaco di Baviera, un centro di design a Torino e un centro di ingegneria e ricerca e sviluppo a Birmingham. Il costruttore ha inoltre predisposto un centro di assistenza tecnica, un call center paneuropeo e quattro centri ricambi.