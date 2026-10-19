Changan protagonista al Salone di Parigi tra tecnologie ibride e i sistemi di sicurezza

Motorizzazioni ibride, sicurezza delle batterie e sistemi avanzati di assistenza alla guida sono state al centro della presenza di Changan al Mondial de l'Auto 2026 di Parigi. La casa cinese ha presentato anche le tecnologie BlueCore Ultra Hybrid, Golden Shield Battery e SDA Pilot, nell'ambito della strategia di sviluppo della mobilità elettrificata per il mercato europeo. Tra le novità esposte, anche la CS55 BlueCore HEV, alla sua prima apparizione fuori dalla Cina. Il sistema ibrido combina motore termico, unità elettrica, batteria e gestione intelligente dell'energia. Nel traffico urbano privilegia la trazione elettrica, mentre alle velocità più elevate il motore termico può trasmettere direttamente la potenza, con il supporto dell'unità elettrica.

Secondo Changan, la gestione adattiva punta a ottimizzare i consumi in funzione delle condizioni di marcia. Changan ha presentato anche la tecnologia Golden Shield Battery, sviluppata per le proprie vetture elettrificate. Il sistema integra celle fornite da CATL e il sistema digitale di gestione iBC, che monitora costantemente lo stato della batteria. La tecnologia è adottata sulla NEVO Q05 e sulla gamma Deepal. Sul fronte dell'assistenza alla guida, Changan ha illustrato il sistema SDA Pilot. L'architettura integra un modello di intelligenza artificiale visione-linguaggio-azione e un modello del mondo, addestrati su oltre 20 milioni di clip di guida umana, secondo i dati comunicati dall'azienda.

Il sistema è progettato per interpretare situazioni di traffico complesse e consentire l'interazione con il conducente anche attraverso comandi vocali in linguaggio naturale. SDA Pilot prevede inoltre sistemi ridondanti per sette funzioni fondamentali, tra cui percezione, sterzo, frenata, alimentazione e comunicazione. La validazione comprende simulazioni di situazioni critiche, come lo scoppio di uno pneumatico, la pioggia intensa e l'inserimento improvviso di altri veicoli. L'eventuale introduzione in Europa sarà subordinata alle normative e alle omologazioni locali.