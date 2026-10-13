Christopher McKinnon (Hyundai): «Non vogliamo competere soltanto sul prezzo, ma sull’esperienza complessiva»

PARIGI - Elettrificazione, flessibilità delle piattaforme e nuove tecnologie digitali. Sono queste alcune delle direttrici lungo cui si sta muovendo Hyundai Motor Europe, chiamata a confrontarsi con un mercato in rapida evoluzione e con una transizione verso l’elettrico che, soprattutto in Europa, procede a velocità differenti da Paese a Paese. Per rispondere alle esigenze dei clienti, il costruttore coreano punta su un’offerta articolata, capace di spaziare dalle motorizzazioni tradizionali alle ibride, fino alle elettriche sviluppate su architetture dedicate.

Una strategia che si accompagna a una crescente attenzione all'esperienza d'utilizzo, alla personalizzazione dell'abitacolo e agli aggiornamenti software, senza dimenticare elementi consolidati come la rete di vendita, la garanzia e il valore residuo delle vetture. Ne abbiamo parlato con Christopher McKinnon, Vice President, Head of Product & Product Director di Hyundai Motor Europe, che ha illustrato le priorità del marchio e le soluzioni con cui intende differenziarsi in un panorama sempre più competitivo.

La mobilità elettrica sta crescendo meno rapidamente di quanto previsto in alcuni mercati europei. Come state adattando la vostra strategia di prodotto a questa evoluzione?

«Credo che siamo già flessibili. All'interno del gruppo abbiamo eccellenti architetture dedicate alle auto elettriche, altre pensate per i motori a combustione e piattaforme multienergia. Disponiamo quindi della flessibilità necessaria per seguire il mercato e andare incontro alle esigenze dei clienti».

Questo significa che continuerete a proporre piattaforme differenti, anziché puntare su un'unica soluzione tecnica per tutte le motorizzazioni?

«È difficile dare una risposta categorica, perché dipende dalla tecnologia disponibile e dal tipo di vettura che stiamo sviluppando. Con Kona, per esempio, offriamo una piattaforma multienergia, sulla quale proponiamo sia la versione elettrica che quelle con motore a combustione e tecnologia ibrida. Allo stesso tempo, quando riteniamo che sia necessario, sviluppiamo modelli esclusivamente elettrici. La nostra dimensione globale ci permette di valutare diverse soluzioni e scegliere quella più adatta alle esigenze europee. In Corea, per esempio, Inster è disponibile con motore a benzina e un passo leggermente differente, mentre in Europa è un'elettrica dedicata, con un passo adattato alle nostre necessità. Lo stesso vale per Staria, per il quale abbiamo introdotto una versione elettrica più in linea con le richieste del mercato europeo».

Quanto conta la possibilità di adattare l'offerta alle specificità dei singoli Paesi?

«È fondamentale. Le esigenze dei clienti e quelle dei mercati vengono sempre al primo posto. In Francia, per esempio, le normative sulle emissioni di CO₂ sono più stringenti e dobbiamo lavorare con i nostri ingegneri per individuare le soluzioni che ci consentano di rispettare i requisiti richiesti. In Italia, dove il contesto normativo è differente, possiamo valutare altre opportunità per rispondere alle aspettative degli automobilisti. Il vantaggio è proprio quello di poter modulare la nostra offerta in funzione delle necessità locali, senza essere obbligati a scegliere una sola strada per tutti».

Nei segmenti B e C, fondamentali per la mobilità urbana europea, come intendete rendere l'elettrico più accessibile, anche nella fascia di prezzo compresa tra 25.000 e 30.000 euro?

«Riteniamo che la nostra gamma sia ben posizionata, grazie a Inster e alla nuova Ioniq 3, con Kona a coprire una fascia superiore. È un'area molto importante per noi e continueremo a svilupparla, soprattutto attraverso Ioniq 3».

Guardando ai prossimi cinque anni, quale sarà il principale elemento di differenziazione tra Hyundai e gli altri costruttori, compresi i nuovi marchi cinesi?

«Dal mio punto di vista, l'esperienza d'utilizzo diventerà sempre più importante. Mi riferisco al modo in cui il cliente interagisce con la vettura e a come riusciamo a personalizzarla in base alle sue esigenze. Un esempio è il nostro sistema Pleos Connect, che consente di configurare i comandi e le impostazioni attraverso profili individuali. Io e mia moglie, per esempio, abbiamo esigenze differenti: lei è più bassa di me e utilizza applicazioni diverse. Il sistema può adattare la vettura al conducente, facendo sì che ciascuno la percepisca come propria. È un aspetto importante anche quando un'auto viene condivisa all'interno della famiglia. Un altro elemento centrale è l'app MyHyundai, che rappresenta un'interfaccia quotidiana con il cliente e permette, tra le altre cose, di utilizzare la chiave digitale e condividerla con altre persone. Credo che il modo in cui si interagisce con la vettura e si assiste il cliente diventerà un fattore distintivo sempre più evidente».

Il software si evolve rapidamente, mentre un'automobile rimane sul mercato per diversi anni. Come intendete ridurre questa distanza?

«Le possibilità dipendono dall'architettura del veicolo. Quando arriveremo a una vettura completamente definita dal software, avremo una flessibilità ancora maggiore. Già oggi, però, Pleos Connect è progettato per migliorare nel tempo. Possiamo aggiornare l'interfaccia, introdurre applicazioni e rendere disponibili nuove modalità di utilizzo attraverso gli aggiornamenti over-the-air. Questo significa che un'auto acquistata oggi può diventare migliore nel corso degli anni. Ascoltiamo ciò che i clienti ci dicono e possiamo intervenire sul prodotto, migliorandolo e aggiungendo nuove funzionalità senza che sia necessario tornare in concessionaria».

Quali vantaggi offre Pleos Connect rispetto a un sistema basato sulla versione standard di Android Automotive?

«La base tecnologica di Android Automotive ci permette di utilizzare un ecosistema più ampio e rende più semplice per gli sviluppatori portare contenuti e applicazioni sulle nostre vetture. Allo stesso tempo, abbiamo la possibilità di costruire un'esperienza d'uso che rispecchi il nostro modo di intendere l'interazione con il cliente. Abbiamo lavorato sulla personalizzazione, sulla disposizione dei comandi rapidi e sulla facilità di accesso alle funzioni. Le operazioni più semplici non dovrebbero richiedere l'apertura di numerosi menu. Con i gesti multitouch, per esempio, è possibile raggiungere rapidamente i controlli necessari».

Molti costruttori stanno trasferendo sempre più funzioni all'interno degli schermi. Perché avete scelto di mantenere anche i comandi fisici?

«Non crediamo che ridurre i costi debba significare scendere a compromessi su questo aspetto. Il conducente deve poter tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Alcune funzioni devono essere facilmente raggiungibili e utilizzabili senza dover navigare attraverso diversi menu sul display. Conservare i comandi fisici per determinate operazioni è una scelta coerente con questa filosofia. Vogliamo che il conducente possa utilizzarli in modo intuitivo, senza distogliere inutilmente l'attenzione dalla guida».

Quali sono, invece, i punti di forza su cui Hyundai può fare leva per crescere ulteriormente in Europa?

«Credo che una delle nostre maggiori qualità risieda nel modo in cui lavorano i team di design e ingegneria. Hanno la possibilità di superare i limiti esistenti e trovare nuove soluzioni, senza dover necessariamente riprendere quanto fatto in passato. Lo vediamo nei nuovi Tucson e Bayon: sono modelli completamente rinnovati, ma conservano il DNA che li contraddistingue, proponendo una nuova interpretazione dei rispettivi segmenti. A questo si aggiunge la dimensione del gruppo, che ci consente di offrire diverse tecnologie in funzione delle esigenze dei mercati: motori a benzina, sistemi ibridi, plug-in hybrid ed elettrici. Infine, abbiamo una rete di concessionari solida e consolidata in Europa, che contribuisce a garantire un buon servizio ai clienti e a sostenere il valore residuo delle nostre vetture».

In un mercato sempre più competitivo, quanto conta il prezzo?

«Il prezzo è sempre uno dei fattori più importanti, indipendentemente dal marchio per cui si lavora. Anche nel segmento premium rappresenta un elemento centrale nella decisione d'acquisto. Tuttavia, non è l'unico e non vogliamo competere esclusivamente sul prezzo. La nostra proposta deve essere valutata nel suo insieme: l'esperienza d'utilizzo, il modo in cui ci prendiamo cura del cliente, la garanzia e l'innovazione dei prodotti. Per alcune vetture possiamo offrire fino a dieci anni di copertura legata ai servizi, secondo le condizioni previste. È l'insieme di questi elementi a definire il valore che vogliamo proporre».

L'acquisto di funzionalità attraverso abbonamenti digitali è una tendenza in crescita. Hyundai intende ampliare questa possibilità?

«È un'opportunità che stiamo valutando. Vogliamo individuare il modo migliore per raggiungere i nostri clienti e offrire servizi che rispondano alle loro necessità. Alcune possibilità sono già disponibili attraverso la nostra app. Con Pleos Connect, per esempio, proponiamo un hotspot Wi-Fi che consente ai passeggeri di collegarsi a Internet senza utilizzare necessariamente il proprio piano dati. Il principio è rendere disponibili funzioni e servizi attraverso canali digitali, lasciando al cliente la possibilità di scegliere ciò che ritiene più utile».

Esistono limiti a questo modello, soprattutto quando si parla di funzioni che incidono sulla guida e sulla sicurezza?

«La sicurezza e l'omologazione sono fondamentali. Hyundai collabora con Waymo e lavora quindi anche sul fronte della guida autonoma. Per quanto riguarda le funzionalità offerte attraverso un'applicazione o come optional di fabbrica, devono essere pienamente omologate dalle autorità competenti. Questo vale per i sistemi di assistenza alla guida, per le funzioni di intrattenimento e per le altre dotazioni. Una volta che la tecnologia è stata omologata, possiamo valutare come renderla disponibile al momento dell'acquisto o anche successivamente. Lo stesso principio può essere applicato a una vettura già in circolazione, permettendo a un secondo proprietario di acquistare determinate funzionalità, purché siano previste e approvate per quel modello».