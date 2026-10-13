FE, Cupra Kiro svela la GEN4 al Salone di Parigi: la squadra punta in alto con Jake Hughes e Pepe Martí

PARIGI - Nuova monoposto, nuova coppia di piloti e le stesse ambizioni. Cupra Kiro ha svelato, in occasione del Salone dell’Automobile di Parigi, la livrea della vettura con cui affronterà la stagione 2026/2027 della Formula E, campionato che segnerà l’inizio dell’era Gen4. Per la squadra spagnola-statunitense si tratta di un passaggio fondamentale, con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità e inserirsi stabilmente nella lotta per le posizioni di vertice del campionato elettrico. Accanto alla presentazione della nuova monoposto, il team ha ufficializzato l’ingaggio di Jake Hughes, al posto di Dan Ticktum, che affiancherà il confermato Pepe Martí.

Oltre al debutto della nuova monoposto Gen4, per Cupra Kiro, il cambiamento avrà un significato ancora più importante. Dopo aver chiuso la scorsa stagione all’ottavo posto nella classifica a squadre, con due pole position, una vittoria sulle strade di Tokyo e tre podi complessivi, il team punta a sfruttare la nuova generazione di monoposto per avvicinarsi ai costruttori di riferimento della categoria. Un obiettivo sostenuto anche dalla disponibilità del più recente powertrain Porsche, denominato 975 RSE, che consentirà alla squadra di affrontare il campionato con una dotazione tecnica aggiornata rispetto alla specifica utilizzata nelle precedenti stagioni.

A sottolineare l’importanza di questo passaggio è Russell O’Hagan, Team Principal di Cupra Kiro: «Svelare la nostra vettura Gen4 è un momento significativo per l’intera squadra. Grazie al nostro pacchetto tecnico e alla nostra formazione di piloti, abbiamo una concreta opportunità di competere ai vertici della classifica. Sappiamo che il livello della Formula E sarà altissimo, ma affrontiamo questa stagione con la chiara ambizione di lottare per le posizioni di testa e di affermarci come protagonisti. Nell’ultimo anno abbiamo apportato miglioramenti in quasi ogni ambito del team e ora abbiamo l’occasione di mettere alla prova il nostro lavoro. C’è grande fiducia e convinzione all’interno della squadra, e siamo determinati a trasformare tutto questo in prestazioni concrete quando scenderemo in pista nel corso dell’anno. Non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a raggiungere».

La novità sul fronte dei piloti è rappresentata dall’arrivo di Hughes, che tornerà a gareggiare a tempo pieno in Formula E dopo aver ricoperto il ruolo di pilota di riserva nella stagione 2025/2026. Il britannico, 32 anni, ha già maturato tre stagioni da titolare nella categoria, prima con McLaren e poi con Maserati, mettendo in evidenza soprattutto la propria velocità sul giro singolo. Nel corso della sua esperienza ha conquistato quattro pole position e due podi, il primo a Shanghai nel 2024 e il secondo a Jeddah nel 2025.

Parallelamente all’attività in Formula E, Hughes ha maturato esperienza anche nel mondo dell’endurance, partecipando alla European Le Mans Series nella classe LMP2 con Algarve Pro Racing. Nel 2026 ha inoltre continuato a lavorare nello sviluppo delle monoposto, grazie alla propria esperienza come pilota di riserva e al simulatore in Formula 1. Un bagaglio tecnico che Cupra Kiro considera prezioso per affrontare la fase iniziale della Gen4, quando la capacità di comprendere e sviluppare rapidamente la nuova vettura potrebbe fare la differenza.

«Sono entusiasta di unirmi a Cupra Kiro – ha esordito Hughes - è un momento che aspettavo da tempo. Il team ha gettato le basi e ora spero che potremo fare un ulteriore passo avanti e ottenere ancora più successi. È molto emozionante affrontare una nuova era con l’arrivo della Gen4: avremo auto veloci e molta tecnologia, caratteristiche che credo si adattino perfettamente al mio stile di guida. Non vedo l’ora di iniziare i test pre-stagionali, di mettermi al volante e di mettermi al lavoro. Speriamo di vincere qualche gara!»

Il britannico prenderà il posto di Dan Ticktum, con cui la squadra aveva condiviso un percorso iniziato ai tempi di NIO e proseguito attraverso le successive trasformazioni della struttura. Una separazione che apre un nuovo capitolo per la squadra che ha invece deciso di confermare Martí. Lo spagnolo, alla sua seconda stagione consecutiva, rappresenterà la continuità tecnica e sportiva all’interno di una squadra che si presenterà al via senza un pilota esordiente per la prima volta nella propria storia recente.

O’Hagan ha così commentato la formazione del suo team: «Siamo entusiasti di accogliere Jake in Cupra Kiro per la prossima stagione. Porta con sé una grande esperienza in Formula E, ma anche un prezioso bagaglio nello sviluppo delle vetture. Con l’arrivo della monoposto Gen4, poter contare su un pilota capace di contribuire sia in pista che nel processo di sviluppo sarà fondamentale. Avere Jake al fianco di Pepe crea anche una dinamica diversa rispetto alle stagioni passate, segnando la nostra prima stagione come Kiro Race Co senza un pilota esordiente».